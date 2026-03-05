EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO)

EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie

AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO)



05.03.2026 / 16:32 CET/CEST

Ranshofen, 05.03.2026

In der heutigen Aufsichtsratssitzung der AMAG Austria Metall AG wurde die vorzeitige Beendigung des Vorstandsvertrages von Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (CEO und COO) mit Ablauf des 30.04.2026 beschlossen. Victor Breguncci, MBA, derzeitiger Vertriebsvorstand (CSO), wurde mit 01.05.2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der AMAG Austria Metall AG bestellt.

Investorenkontakt

Mag. Christoph M. Gabriel, BSc

Leitung Investor Relations und Emittenten Compliance

AMAG Austria Metall AG

Lamprechtshausener Straße 61

5282 Ranshofen, Österreich

Tel.: +43 (0) 7722-801-3821

Email: investorrelations@amag.at

Website: www.amag.at

