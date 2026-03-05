EQS-Adhoc: Delivery Hero SE kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5 Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung/Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag

Delivery Hero kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5 Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an

Berlin, 5. März 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) kündigt heute den Start der Syndizierung einer inkrementellen Kreditlinie in Höhe von USD 1,5 Milliarden und mit einer Endfälligkeit zum 30. Juni 2032 an (die „Neue Kreditlinie“).

Vorbehaltlich der erfolgreichen Bereitstellung der Neuen Kreditlinie, beabsichtigt die Gesellschaft die Nettoerlöse für die folgenden Zwecke zu verwenden:

Vollständige Rückzahlung der am 30. April 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A3MP429) mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 56 Millionen zur Endfälligkeit.

Vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Zustimmung zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen durch den Vorstand und den Aufsichtsrat, beabsichtigt die Gesellschaft, ein Angebot zum Rückkauf gegen Barzahlung der am 23. Januar 2027 fälligen Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A254Y92) mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 540 Millionen zu unterbreiten.

Erlöse, die nicht im 1. Halbjahr 2026 für Rückzahlungen oder Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, sollen die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und für allgemeine Unternehmenszwecke – einschließlich zusätzlicher Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen – sowie zur Stärkung der Liquidität verwendet werden.

Die Gesellschaft wird ihre Finanzverbindlichkeiten weiterhin proaktiv mit Fokus auf das Fälligkeitsprofil und die Fremdkapitalkosten steuern.

Weitere Bekanntmachungen bezüglich der Ergebnisse der Syndizierung und eines möglichen Rückkaufangebots von Wandelschuldverschreibungen werden zu gegebener Zeit erfolgen.

Anfragen für Investoren

Christoph Bast

Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

Medienanfragen

Corporate Communications Team

press@deliveryhero.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwartete künftige Entwicklung der Delivery Hero SE enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“ oder „sollte“ oder jeweils deren Negierung oder anderen Variationen oder vergleichbarer Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Sachverhalte, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir übernehmen keine Haftung für das Erreichen solcher zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen.

