EQS-Adhoc: Steyr Motors AG: Vorschlag einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie

Steyr Motors AG: Vorschlag einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie

05.03.2026 / 09:46 CET/CEST
Steyr Motors AG: Vorschlag einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie

Steyr, Österreich, 5. März 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Die Einzelheiten des Beschlussvorschlags werden gesondert und rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung der Steyr Motors AG, die am 10. April 2026 stattfinden wird, veröffentlicht werden. Die endgültige Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns obliegt der Hauptversammlung.

Der Jahresabschluss der Steyr Motors AG für das Geschäftsjahr 2025 wird am 6. März 2026 unter www.steyr-motors.com veröffentlicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Phone: +436766222367
E-mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone: +49 89 125 09 0333
E-mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO).

Ende der Insiderinformation

05.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon:+43 7252 2220
E-Mail:office@steyr-motors.com
Internet:https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN:AT0000A3FW25
WKN:A40TC4
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
