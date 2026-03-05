EQS-AFR: Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Andritz AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Andritz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

05.03.2026 / 16:29 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Andritz AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/investors-downloads/finanzberichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.andritz.com/group-en/investors/investors-downloads/financial-reports

05.03.2026 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet:www.andritz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2286682 05.03.2026 CET/CEST

Andritz

