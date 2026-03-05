EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.rwe.com/rwe-jahresabschluss-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.rwe.com/en/rwe-financial-statements-2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.rwe.com/rwe-geschaeftsbericht-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.rwe.com/en/rwe-annual-report-2025

