EQS-AFR: Stadtsparkasse Düsseldorf: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Stadtsparkasse Düsseldorf bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026

Ort:

https://www.sskduesseldorf.de/de/home/ihre-sparkasse/ihre-sparkasse-vor-ort/finanzberichte.html?n=true&stref=hnav

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf Deutschland Internet: -

