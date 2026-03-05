EQS-AFR: Stadtsparkasse Düsseldorf: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Stadtsparkasse Düsseldorf: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
05.03.2026 / 09:14 CET/CEST
Hiermit gibt die Stadtsparkasse Düsseldorf bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort:
https://www.sskduesseldorf.de/de/home/ihre-sparkasse/ihre-sparkasse-vor-ort/finanzberichte.html?n=true&stref=hnav
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf
Deutschland
|Internet:
|-
|Ende der Mitteilung
2286082 05.03.2026 CET/CEST