EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.03.2026 / 12:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bjørn
|Nachname(n):
|Gulden
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|140,3500 EUR
|38.596,25 EUR
|140,4000 EUR
|32.713,20 EUR
|140,4500 EUR
|41.292,30 EUR
|140,5000 EUR
|40.745,00 EUR
|140,5500 EUR
|60.155,40 EUR
|140,6000 EUR
|35.009,40 EUR
|140,6500 EUR
|38.538,10 EUR
|140,7000 EUR
|71.475,60 EUR
|140,7500 EUR
|60.522,50 EUR
|140,8000 EUR
|81.664,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|140,5750 EUR
|500.711,75 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
