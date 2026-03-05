EQS-DD: adidas AG: Bjørn Gulden, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.03.2026 / 12:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bjørn
Nachname(n):Gulden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
140,3500 EUR38.596,25 EUR
140,4000 EUR32.713,20 EUR
140,4500 EUR41.292,30 EUR
140,5000 EUR40.745,00 EUR
140,5500 EUR60.155,40 EUR
140,6000 EUR35.009,40 EUR
140,6500 EUR38.538,10 EUR
140,7000 EUR71.475,60 EUR
140,7500 EUR60.522,50 EUR
140,8000 EUR81.664,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
140,5750 EUR500.711,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
103510 05.03.2026 CET/CEST

