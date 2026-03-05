EQS-DD: EVN AG: Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.03.2026 / 15:39 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Mag. Vorname: Barbara Nachname(n): Potisk-Eibensteiner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EVN AG

b) LEI

529900P4JZBFEVNEAE60

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000741053

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,2 EUR 1.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,2000 EUR 1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

04.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL MIC: WBAH

05.03.2026 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: EVN AG EVN Platz 2344 Maria Enzersdorf Österreich Internet: www.evn.at

