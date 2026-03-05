EQS-DD: EVN AG: Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.03.2026 / 15:39 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Barbara
Nachname(n):Potisk-Eibensteiner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EVN AG

b) LEI

529900P4JZBFEVNEAE60 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000741053

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
28,2 EUR1.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
28,2000 EUR1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

04.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL
MIC:WBAH

05.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Internet:www.evn.at
EVN

