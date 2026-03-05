EQS-DD: EVN AG: Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.03.2026 / 15:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mag.
|Vorname:
|Barbara
|Nachname(n):
|Potisk-Eibensteiner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|EVN AG
b) LEI
|529900P4JZBFEVNEAE60
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000741053
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,2 EUR
|1.000 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,2000 EUR
|1.000,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|04.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL
|MIC:
|WBAH
05.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103516 05.03.2026 CET/CEST