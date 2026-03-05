EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.03.2026 / 11:46 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Katja Nachname(n): Garcia Vila

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MTU Aero Engines AG

b) LEI

529900807L67JY81RD65

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 349,30 EUR 34.930,00 EUR 349,30 EUR 64.969,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 349,3000 EUR 99.899,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

