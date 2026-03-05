EQS-News: Aktie der Schaeffler AG steigt in den MDAX auf

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aktie der Schaeffler AG steigt in den MDAX auf

Schaeffler-Aktie wird zum 9. März 2026 in den MDAX aufgenommen

Höheres Handelsvolumen unterstreicht die wachsende Attraktivität der Schaeffler-Aktie

Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur führenden Motion Technology Company

Herzogenaurach | 5. März 2026 | Die Deutsche Börse hat am 4. März 2026 im Rahmen einer außerplanmäßigen Indexüberprüfung entschieden, die Aktie der Schaeffler AG in den MDAX aufzunehmen. Grundlage für den Aufstieg ist die positive Kursentwicklung der letzten Monate. Erster Handelstag der Schaeffler-Aktie im MDAX, dem Index für mittelgroße Unternehmen im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, wird der 9. März 2026 sein.

Schaeffler CEO Klaus Rosenfeld sagt: „Wir freuen uns, dass Schaeffler wieder in den MDAX zurückkehrt. Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Unsere Strategie, die Schaeffler Gruppe zur führenden Motion Technology Company zu machen, zeigt Wirkung.“

Der Aufstieg in den MDAX fällt für die Schaeffler AG in die Zeit nach dem Zusammenschluss mit Vitesco und der Vereinheitlichung der Aktiengattung. Alle Aktionäre der Schaeffler AG halten Namensaktien und sind voll stimmberechtigt. Das höhere Handelsvolumen belegt die steigende Attraktivität der Schaeffler-Aktie für Investoren. Seit dem Start der neuen Schaeffler-Aktie mit der Erstnotierung am 2. Oktober 2024 hat sich der Kurs der Schaeffler-Aktie positiv entwickelt. Die Schaeffler-Aktie beendete den Handel am 4. März mit einem Kurs von 8,20 Euro (Xetra).

Der Zusammenschluss mit Vitesco hat zu einer deutlichen Erweiterung des Produktportfolios der Schaeffler Gruppe geführt. Auf dieser Basis wurde eine neue Struktur mit vier produktorientierten Sparten und acht Produktfamilien definiert. Schaefflers strategisches Ziel ist es, mit allen vier Sparten zu den Top-3-Unternehmen weltweit zu gehören. Bis zum Jahr 2035 will Schaeffler zudem etwa zehn Prozent des Umsatzes mit neuen zukunftsträchtigen Aktivitäten in Wachstumsfeldern wie humanoide Roboter, Verteidigung und Raumfahrt erwirtschaften.

Der MDAX umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen unterhalb des DAX. Entscheidend für die Aufnahme ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Der Aufstieg in den MDAX wird voraussichtlich dazu beitragen, dass zusätzliche Fonds und Marktteilnehmer die Schaeffler-Aktie in ihre Portfolios aufnehmen, wodurch die Aktie erfahrungsgemäß noch stärker ins Blickfeld rücken dürfte.



Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.



Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.



Ansprechpartner



Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG

Herzogenaurach

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Head of Investor Relations

Schaeffler AG

Herzogenaurach

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

