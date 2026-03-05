EQS-News: Apacer auf der embedded world 2026: Speicherlösungen für eingebettete KI

EQS-News: Apacer Technology Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Apacer auf der embedded world 2026: Speicherlösungen für eingebettete KI



05.03.2026 / 03:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EINDHOVEN, Niederlande, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der embedded world 2026 wirdApacer (Halle 1, Stand 310) seine neuesten industriellen Speicherlösungen für die durch eingebettete KI verursachten intensiven Arbeitslasten vorstellen.

Apacer at embedded world 2026

Die Enterprise SSD-Serie für Edge- und Cloud-Server sowie mittelgroße Rechenzentren hat mehrere Server-Testverfahren erfolgreich bestanden. Sie ist vollständig kompatibel mit Windows 11, Windows Server und den neuesten Linux-Kernels. Dank moderner Flash-Technologie mit PCIe Gen5 x4-Schnittstelle bietet die Enterprise SSD-Serie Kapazitäten von bis zu 30 TB.

Industrielles DRAM für Hochleistungsanwendungen

Apacers verbessertes DDR5 6400-Speicherportfolio, einschließlich CUDIMM, CSODIMM und REG DIMM, verfügt über fortschrittliche Takttreiber zur Optimierung von Timing und Signalintegrität. Darüber hinaus bieten die integrierten Transient Voltage Suppressors (TVS) einen robusten Schutz gegen Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESD), was sie zur idealen Wahl für HPC- und KI-Anwendungen macht.

Innovative Lösungen für Raspberry Pi-Projekte

Für die effiziente und zuverlässige Umsetzung von Raspberry Pi-Projekten zeigt Apacer kompatible Speicherlösungen, wie zum Beispiel microSD-Karten ab 64 GB. Die Produkte sind QVL-zertifiziert für Raspberry Pi 3, 4 und 5.

Mit der neuen Apacer Pi HAT SSD präsentiert Apacer ein innovatives Design, das den ursprünglichen Pi-HAT-Adapter ersetzt. Damit können Anwender zusätzliche Speicherhardware einsparen und gleichzeitig von patentierten Apacer-Technologien wie CoreSnapshot 2 profitieren.

Vollständig bleifrei gemäß der EU-RoHS-Richtlinie

Alle industriellen DRAMs von Apacer sowie die PV250-M280 SSD sind vollständig bleifrei und entsprechen der RoHS-Richtlinie der EU. Dies wird durch die Verwendung eines vollständig bleifreien Widerstandsdesigns und Niedertemperatur-Lötpaste in Kombination mit der Underfill-Technologie im SMT-Prozess erreicht.

Innovative Technologien mit Mehrwert

DieCoreVolt 2-Technologie schützt Daten und Geräte durch Echtzeit-Spannungserkennung und Stabilisierung von SSDs. Bei Spannungsschwankungen aktiviert sie automatisch eine Notstromversorgung mit Tantal-Polymer-Kondensatoren und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Die CoreEnergy Technologie kombiniert hohe Leistung und Energieeffizienz mit anwendungsspezifischem SSD Power Management. Dank eines Hardware-Software-Co-Designs bietet sie mehrere voreingestellte Energiemodi, aus denen der Benutzer je nach den Anforderungen seiner Anwendung das optimale Gleichgewicht zwischen Leistung und Energieeffizienz wählen kann, um den Stromverbrauch effektiv zu senken und Überhitzung zu vermeiden.

Embedded world Exhibitor Forum Datum und Uhrzeit: Dienstag, 10.03.2026, 14:30 - 15:00

Ort: Exhibitor Forum Halle 3

Titel: Speicherlösungen als Treiber für das Wachstum von Embedded-KI

Sprecher: Dr. Gibson Chen, Präsident von Apacer Technology Inc.

Pressekontakt Apacer: Sammi Chen

E-Mail: sammi_chen@apacer.nl

Telefon: +31 40-267-0000 #6130

https://www.apacer.com/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923287/Apacer_at_embedded_world_2026.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/apacer-auf-der-embedded-world-2026-speicherlosungen-fur-eingebettete-ki-302704698.html

05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2286020 05.03.2026 CET/CEST