EQS-News: Aufnahme in den SDAX bestätigt Einhells konsequenten Wachstumskurs

Aufnahme in den SDAX bestätigt Einhells konsequenten Wachstumskurs

Landau a. d. Isar, 05. März 2026 – Die Einhell Germany AG wird zum 9. März 2026 in den SDAX aufgenommen. Damit gehört Einhell künftig zu den 70 erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands nach DAX und MDAX – ein Beleg für die wachsende Relevanz des Unternehmens am Markt. Die Aufnahme ist das Ergebnis der Wachstumsstrategie, die Einhell in den vergangenen Jahren zielstrebig verfolgt hat. Dieses Wachstum hat zu einem deutlichen Anstieg der Marktkapitalisierung und Liquidität im Handel der Aktie geführt.

Mit seiner Power X-Change Plattform hat sich Einhell als führender Anbieter kabelloser Geräte für Haushalt, Garten und Freizeit in der DIY- und Profi-Welt etabliert. „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme von Einhell in den SDAX. Dies unterstreicht den Erfolg unserer Wachstumsstrategie und zeigt, dass wir mit dem konsequenten Ausbau unserer Akku-Plattform und der globalen Expansion auf dem richtigen Weg sind“, sagt Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG. „Für Einhell bedeutet sie zudem eine deutlich größere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und eine stärkere Wahrnehmung bei Investoren und Partnern weltweit", ergänzt Michael Brunner, CFO von Einhell.

Rekordzahlen als Fundament

Einhell treibt den Ausbau seiner Akku-Plattform und die internationale Expansion konsequent voran. Dass diese Strategie aufgeht, spiegelt sich in den Zahlen wider: Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen erzielte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 1.157,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1.109,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor PPA und vor Steuern beträgt 110,6 Mio. Euro (Vorjahr: 100,1 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern erreichte mit 107,9 Mio. Euro ebenfalls einen neuen Höchstwert (Vorjahr: 98,5 Mio. Euro) und lag damit über der erwarteten Prognose.

Die Aufnahme in den SDAX ist Rückenwind für den nächsten Wachstumsschritt: Der Fokus auf die Akku-Plattform Power X-Change und die Erschließung neuer Märkte bleiben die zentralen Treiber für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Einhell ist die Lifestyle Akku-Power Plattform in der DIY- und Profi-Welt. Einhell steht für maximale Akku-Kompetenz rund um Haushalt, Garten und Freizeit. Mit einem Akku für mehr als 350 Geräte sorgt Power X-Change dabei für kabellose Freiheit und volle Flexibilität. Als international erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) setzt Einhell Maßstäbe in puncto Leistungsstärke, Ausdauer, Qualität und Sicherheit für alle Projekte in Haushalt, Garten und Freizeit. Das stetig wachsende Ökosystem sowie leistungsstarke Produkte und visionäre Ideen machen Einhell zum Vorreiter im Bereich der Akku-Technologie für alle DIY-Enthusiasten und Profis.

