EQS-News: DATAGROUP unterstützt andere Service Provider nach Veränderungen des VCSP-Partnerprogramms weiter

DATAGROUP unterstützt andere Service Provider nach Veränderungen des VCSP-Partnerprogramms weiter

Pliezhausen, 5. März 2026 – Die Konsolidierung der VMware-Partnerlandschaft betrifft neben dem Reselling-Bereich auch das Service-Provider-Programm und verändert die Marktbedingungen für Service Provider grundlegend. Für viele Anbieter gerät das bisherige Geschäftsmodell ins Wanken: Partnerstati werden neu bewertet, Vertragsverlängerungen stehen unter Vorbehalt, Whitelabel-Modelle sind faktisch nicht mehr vorgesehen. DATAGROUP unterstützt betroffene Unternehmen als VCSP Pinnacle Partner mit stabilen Betriebsmodellen, gesichertem Zugang zu VMware-Technologien und einer langfristigen Plattformstrategie auf Basis von VMware Cloud Foundation.

Broadcom hat das VMware Cloud Service-Provider-Programm im Jahr 2024 auf ein „Invitation-Only“-Modell umgestellt, mit dem nur noch ausgewählte Partner bestimmte VMware-Services anbieten dürfen. Im Februar 2026 wurde diese Auswahl auf strategische Fokuspartner mit einer engeren Bindung zum Hersteller eingegrenzt. Parallel dazu wurden die Lizenzmodelle angepasst. Klassische, einzeln lizenzierte Produkte werden zunehmend durch abonnementbasierte Pakete ersetzt. Den Kern bildet VMware Cloud Foundation (VCF) als leistungsstarke Service-Provider-Plattform, die ein vollständig softwaredefiniertes Rechenzentrum (SDDC) – bestehend aus Compute, Storage, Networking und Management – als automatisierte Plattform bereitstellt.

Für die Service Provider hat dies Auswirkungen auf Vertragsverlängerungen, Preisstrukturen und technische Weiterentwicklungen.

Insbesondere kleinere und mittelständische Anbieter stehen vor mehreren Herausforderungen:

Unsicherheit bei der Verlängerung bestehender Verträge

Eingeschränkter oder entfallender Zugang zu bestimmten VMware-Services

Steigender wirtschaftlicher Druck durch neue Lizenzmodelle

Notwendigkeit technischer Anpassungen innerhalb definierter Fristen

Diese Veränderungen betreffen nicht nur die IT-Infrastruktur, sondern auch bestehende Kundenverträge und Geschäftsmodelle.

Rolle von DATAGROUP im veränderten Partnerumfeld

DATAGROUP ist bereits seit vielen Jahren als VMware Partner und Anbieter von VMware-basierten Cloud Services am Markt erfolgreich. Seit der Übernahme durch Broadcom ist DATAGROUP auch VCSP Pinnacle Partner und damit Teil der höchsten Partnerstufe des Service-Provider-Programms. In dieser Rolle ist DATAGROUP in engem Austausch mit dem Hersteller und verfügt neben einem gesicherten Zugang zu VMware-Technologien auch über das entsprechende Know-how für den Betrieb entsprechender kritischer IT-Plattformen. Auf dieser Grundlage werden unterschiedliche Betriebsmodelle bereitgestellt, bei denen die technische Plattform übernommen wird, während der jeweilige Service Provider weiterhin als Vertragspartner seiner Kunden auftritt und die Kundenbeziehung verantwortet. So kann das bestehende Geschäftsmodell grundsätzlich erhalten bleiben, auch wenn sich die Rahmenbedingungen im Partnerprogramm verändert haben. Dies gilt ebenfalls für Service Provider mit Kunden aus regulierten Branchen oder KRITIS-relevanten Bereichen, bei denen Compliance, Nachvollziehbarkeit und Betriebssicherheit zentrale Voraussetzungen sind.

„Die aktuelle Marktentwicklung verlangt von vielen Service Providern eine Neubewertung ihrer Strategie“, sagt Joachim Rath, Geschäftsführer einer DATAGROUP-Liefereinheit. „Unser Ziel ist es, betroffenen Unternehmen eine verlässliche Grundlage zu bieten, damit sie ihre Kunden weiterhin stabil und supportfähig betreuen können.“

Je nach Ausgangssituation bietet DATAGROUP folgende Wege:

Partner Cloud: Betrieb der VMware-Umgebung auf der DATAGROUP-Pinnacle-Plattform mit weiterhin voller Kundenhoheit beim Service Provider

CORBOX.Local: Hosted Private Cloud ohne eigenes Infrastruktur- oder Lifecycle-Management

CORBOX: Skalierbare Public-Cloud-Umgebung für Migration, Wachstum oder Transformation

Strategische Zusatzoptionen: Mögliche Lizenzübertragung an DATAGROUP Möglichkeit der Übernahme bestehender Infrastrukturen

Darüber hinaus sind auch individuelle Modelle möglich. Ergänzend bietet DATAGROUP strukturierte Analysen bestehender VMware-Umgebungen an. Dabei werden Lizenzstände, vertragliche Fristen und technische Abhängigkeiten geprüft, um Transparenz über Risiken und Handlungsoptionen zu schaffen, bevor Verlängerungen oder Support-Enden kurzfristigen Entscheidungsdruck erzeugen.



DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around"- bzw. „buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

