EQS-News: Dividendenmitteilung

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
05.03.2026 / 16:00 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
     
Zur sofortigen Veröffentlichung   05. März 2026
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 12. März 2026 gilt. Stichtag ist der 13. März 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. April 2026:
 
 
 
     
     
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.352100
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.293000
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.374700
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.347200
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.278400
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.135800
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.119600
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.182300
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.161600
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.081500
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.091300
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.035700
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.131100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.121900
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.151300
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.093400
     
     
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:    
     
Matheson    
    Telefon: +353 1 232 2000

 

05.03.2026 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65, IE000AP27VA7, IE000UPAYVL7, IE0006YCYW06, IE000RE0SQM6, IE000DDR6DS3, IE0006FIW9Z0, IE0006CJGQR9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
JP Morgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

