EQS-News: Dividendenmitteilung

05.03.2026 / 16:00 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|Zur sofortigen Veröffentlichung
|05. März 2026
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|Dividendenmitteilung
|Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 12. März 2026 gilt. Stichtag ist der 13. März 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. April 2026:
|Beschreibung der Anteilsklasse
|ISIN
|Satz je Anteil
|JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6Q91
|0.352100
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE00BJLTWS02
|0.293000
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6G93
|0.374700
|JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMG79
|0.347200
|JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMC32
|0.278400
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE0003UVYC20
|0.135800
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U5MJOZ6
|0.119600
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U9J8HX9
|0.182300
|JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00BL0BMX65
|0.161600
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000AP27VA7
|0.081500
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000UPAYVL7
|0.091300
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006YCYW06
|0.035700
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000RE0SQM6
|0.131100
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000DDR6DS3
|0.121900
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006FIW9Z0
|0.151300
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE0006CJGQR9
|0.093400
|Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
|Matheson
|Telefon: +353 1 232 2000
