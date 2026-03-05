EQS-News: HM Hospitals und Huawei starten gemeinsam eine Global Smart Healthcare Showcase

EQS-News: Huawei Technologies Co., Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei einen Gipfel zum Thema „AI+, Accelerating Healthcare Intelligence" (KI+, Beschleunigung der Intelligenz im Gesundheitswesen). Die Veranstaltung brachte weltweit führende Experten aus dem Gesundheitswesen, Wissenschaftler und Partner aus der Industrie zusammen, um eine Vision für die neue Zukunft der digitalen und intelligenten Gesundheitsversorgung zu entwickeln. Auf dem Gipfel hat Huawei gemeinsam mit HM Hospitals, Spanien, offiziell die Global Smart Healthcare Showcase ins Leben gerufen.

Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und CEO der Global Public Sector BU, erklärte in seiner Rede, dass HM Hospitals als erste Smart Healthcare Showcase von Huawei in Europa Chinas führende digitale Technologien mit europäischer Gesundheitskompetenz verbindet und damit einen praktischen Entwurf für die intelligente Modernisierung der globalen Gesundheitsbranche liefert.

Xavier Tarrago Bonfill, Projektleiter für digitale Transformation bei HM Hospitals, erläuterte in seiner Keynote-Rede die technische Architektur und die Anwendungsergebnisse der Showcase. Durch die Modernisierung der digitalen und intelligenten Infrastruktur und die Einführung von Huawei-Lösungen wie der Digitalisierung der Medizintechnik und dem Smart Hospital Campus treiben beide Parteien den Aufbau intelligenter Krankenhäuser umfassend voran. In Szenarien für das Campus- und Stationsmanagement wurden Wi-Fi 7 und Hochleistungsgeräte eingesetzt, gepaart mit 2,5GE-Kabelzugang, um die klinischen Anforderungen an geringe Latenz und hohe Bandbreite zu erfüllen. Der Einsatz von CloudCampus und der CampusInsight-Plattform ermöglicht eine intelligente Netzwerkwartung und -betrieb. Im Bereich der Medizintechnik stärkte die Gruppe ihr Krankenhausinformationssystem (HIS) und ihr Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (PACS) mit der gateway-freien, aktiven-aktiven All-Flash-Speicherlösung von Huawei und stellte so die nahtlose Kontinuität der Gesundheitsdienstleistungen sicher. Durch die weitere Integration eines medizinischen Data Lake, der auf Scale-Out-Speicher basiert, ermöglichte die Gruppe die automatische Tiering von riesigen Mengen unstrukturierter Dateien. Dies erfüllt nicht nur die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Bildgebungs- und Pathologiesystemen, sondern schafft auch eine schnelle digitale Grundlage für intelligente Diagnose und Behandlung.

Die Global Smart Healthcare Showcase, die Huawei gemeinsam mit HM Hospitals ins Leben gerufen hat, markiert einen Meilenstein in der intensiven Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien. Beide haben ihre jeweiligen Stärken voll ausgeschöpft, um eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen und gegenseitigen Nutzen zu erreichen, und damit neue Erkenntnisse für den globalen Aufbau einer intelligenten Gesundheitsversorgung geliefert. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin durch Innovation führend sein und Hand in Hand mit globalen Kunden und Partnern daran arbeiten, jedes Krankenhaus mit Intelligenz auszustatten und gemeinsam ein neues Kapitel der Branchenintelligenz zu schreiben.

