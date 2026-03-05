EQS-News: Mutares erhält ein unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Peugeot Motocycles an das Management

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares erhält ein unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Peugeot Motocycles an das Management

Europäischer Hersteller von Premium-Zweirädern und -Dreirädern

Umsatz von ca. EUR 140 Mio. durch Präsenz in Europa und Asien

Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026

München, 5. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat vom derzeitigen Managementteam des Unternehmens ein unwiderrufliches Angebot zum Kauf von Peugeot Motocycles (PMTC) erhalten, einem traditionsreichen europäischen Hersteller von motorisierten Zwei- und Dreirädern. Die Transaktion soll nach Anhörung der Betriebsräte und vorbehaltlich der üblichen Bedingungen im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Peugeot Motocycles ist eine bekannte Marke mit einer mehr als hundertjährigen Tradition und bietet ein breites Portfolio an Rollern und Motorrädern mit einem starken Fokus auf urbanen Mobilitätslösungen. Seit der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch Mutares im Jahr 2023 hat das Unternehmen eine umfassende operative und strategische Transformation durchlaufen, die darauf abzielt, seine Marktposition zu stärken, die Effizienz zu verbessern und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

Unter der Eigentümerschaft von Mutares erreichte Peugeot Motocycles mehrere wichtige Meilensteine, um die Marke insbesondere in ihrem Heimatmarkt Frankreich weiter zu etablieren. Dazu gehörten die Übernahme von DAB Motors als Schritt zur Ausweitung der Präsenz im Premium- und Elektromotorradsegment sowie eine kürzlich erfolgte Zusammenarbeit mit dem französischen Motorradhersteller Sherco, die durch die Einführung des neuen XP6 gekennzeichnet war. Neben diesen Initiativen trugen operative Verbesserungen und strukturelle Maßnahmen zu einer fokussierteren und widerstandsfähigeren Organisation bei.

Das Managementteam des Unternehmens, das kürzlich den neuen Pulsion Evo auf den Markt gebracht hat, war auch maßgeblich an der Produktportfoliostrategie und der Internationalisierung der Marke beteiligt und hat starke Entwicklungspläne für die kommenden Jahre.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir sind zuversichtlich, Peugeot Motocycles nun für die nächste Phase in die bestmöglichen Hände zu geben. Das Team hat einen klaren und überzeugenden Plan für die Zukunft des Unternehmens entwickelt und während unserer Eigentümerschaft starke Umsetzungskompetenzen unter Beweis gestellt. Wir glauben, dass das Managementteam ideal positioniert ist, um die Marke weiterzuentwickeln und ihre Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

2284742 05.03.2026 CET/CEST