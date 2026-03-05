EQS-News: Terra One und Consilium kooperieren exklusiv bei PV-Direktinvestments mit integrierten Speicherlösungen

EQS-News: Consilium Project Finance GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

Terra One und Consilium kooperieren exklusiv bei PV-Direktinvestments mit integrierten Speicherlösungen



05.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Berlin/Stuttgart, 5. März 2026 – Die Terra One Climate Solutions GmbH, Technologieunternehmen für Batteriespeicher sowie KI-gestützten Energiehandel, und die Consilium Gruppe AG, Anbieter von Photovoltaik-Direktinvestments, gehen eine strategische Kooperation ein. Ziel ist es, Photovoltaikanlagen systematisch mit Batteriespeichern zu kombinieren und den erzeugten Strom und die Speicherflexibilität über eine integrierte Multi-Market-Strategie an den Strommärkten zu vermarkten. Die Partner verbinden damit technische Speicherintegration mit KI-basierter Handelsoptimierung und erschließen zusätzliche Erlöspotenziale für Investoren.

Integration von PV und Speicher: mehr Wert für Investoren

Im Rahmen der Zusammenarbeit übernimmt Terra One die KI-basierte Vermarktung von Strom und Speicherflexibilität an den deutschen Energiemärkten über seine Handelsplattform für Speicher- und Erneuerbare-Energien-Projekte, OneKraftwerk, und unterstützt Consilium bei Konzeption, Integration und optimaler Dimensionierung der Batteriespeicher. Zum Einsatz kommen eigene Machine-Learning-Modelle und automatisierte Trading-Systeme, die Strom und Speicherflexibilität insbesondere am kurzfristigen Intraday-Continuous-Markt platzieren. Durch die enge Verzahnung von technischer Auslegung und kommerzieller Strategie sollen Speicher von Beginn an marktoptimiert in PV-Projekte der Consilium Gruppe integriert werden, wodurch die PV-Direktinvestments wirtschaftlich und technologisch ein neues Level erreichen.

Die Consilium Gruppe entwickelt und betreibt seit über 15 Jahren Photovoltaikprojekte mit Fokus auf Direktinvestments. Mit der Integration von Batteriespeichern erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine zusätzliche Flexibilitätskomponente und entwickelt seine bestehende Projektpipeline gezielt um Co-Location-Speicherlösungen weiter. Durch die räumliche sowie netztechnische Kombination von Erzeugung und Speicherung werden Synergien bei den Netzanschlusskosten geschaffen und die Vermarktungserlöse pro installiertem Megawatt optimiert. Investoren von Consilium erhalten durch die strategische Partnerschaft erstmalig Zugang zu KI-gestützten Vermarktungsstrategien, die bislang vor allem institutionellen Investoren und Versorgern vorbehalten waren.

„Durch die Kooperation mit Terra One profitieren unsere Investoren von algorithmischen Handelsstrategien und fundiertem Speicher-Know-how. Die enge Verzahnung von technischer Auslegung und KI-basierter Vermarktung ermöglicht eine effizientere Nutzung der Speicher und steigert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie Werthaltigkeit unserer Projekte nachhaltig“, sagt Daniel Ramsperger, Mitglied der Geschäftsleitung Finanzen & Investments der Consilium Gruppe AG.

KI-basierte Vermarktung und Marktoptimierung

Batteriespeicher gewinnen im Zuge zunehmender Preisvolatilität und wachsender erneuerbarer Erzeugung stark an Bedeutung. Sie ermöglichen es, Strom flexibel zu verschieben, Preissignale zu nutzen und Netzengpässe abzufedern. Die Multi-Market-Optimierung, bei der verschiedene Strom- und Flexibilitätsmärkte parallel berücksichtigt werden, gilt dabei als zentraler Hebel zur wirtschaftlichen Betriebsführung.

„Batteriespeicher sind ein zentraler Baustein der Energiewende und entscheidend für die Integration erneuerbarer Energien in die Energiemärkte“, erklärt Dennis Hager, Senior Manager Business Development bei Terra One. „Gemeinsam mit der Consilium Gruppe integrieren wir unsere KI-basierte Trading- und Speicherexpertise in eine hochwertige PV-Projektpipeline und erschließen zusätzliche Wertschöpfungspotenziale für Investoren.“

Terra One bringt seine Trading-Expertise und Erfahrung in der Finanzierung und Entwicklung von Speicherprojekten in die Kooperation ein. Das Unternehmen vermarktet sowohl eigene Systeme als auch Speicher und Erzeugungsanlagen Dritter. Die Consilium Gruppe plant, über diese exklusive Partnerschaft in den kommenden drei Jahren eine Projektpipeline von über 200 MWp Photovoltaik sowie rund 150 MW Speicherleistung zu realisieren. Die Umsetzung dieser Wachstumsstrategie der Consilium Gruppe soll unter anderem durch den 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) finanziert werden, der von der Consilium Project Finance GmbH, einer Tochtergesellschaft der Consilium Gruppe AG, online über www.consilium-gruppe.de/solar-bond zur Zeichnung angeboten wird.

Mit der Kooperation reagieren beide Unternehmen auf die wachsende Bedeutung integrierter Speicherlösungen im deutschen Energiemarkt. Ziel ist es, PV-Direktinvestments noch resilienter gegenüber Marktveränderungen zu machen und zusätzliche Wertschöpfung durch systematische Flexibilitätsvermarktung zu erzielen.



Über Terra One:

Die Terra One Climate Solutions GmbH ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung von Batteriespeichern. Das Unternehmen nutzt seine selbstentwickelte, KI-basierte, und vollautomatisierte Handelsplattform, OneKraftwerk, um Speicher und Erneuerbare-Energie-Anlagen effizient zu steuern und Strom sowie Flexibilität an europäischen Energiemärkten zu vermarkten. Terra One verbindet Handelskompetenz mit operativer Erfahrung in Entwicklung, Umsetzung und Finanzierung von Speicherprojekten und wird von renommierten institutionellen Investoren wie der Commerzbank und dem britischen Versicherungskonzern Aviva finanziert.

Weitere Informationen: www.terra.one



Über die Consilium Gruppe:

Die Consilium Gruppe AG entwickelt, baut und betreibt in Deutschland Solarkraftwerke sowie Batteriespeichersysteme mit Schwerpunkt auf Photovoltaik‑Direktinvestments. Seit über 15 Jahren realisiert das Unternehmen anspruchsvolle Solarprojekte und verschafft Investoren direkten Zugang zu hochwertigen Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Dabei stehen langfristige Partnerschaften, moderne Technologie und höchste Qualitätsstandards stets im Vordergrund. In den kommenden drei Jahren plant die Consilium Gruppe die Umsetzung einer eigens entwickelten Projektpipeline von mehr als 200 MWp PV sowie rund 150 MW Speicherleistung.

Weitere Informationen: www.consilium-gruppe.de



Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Consilium Project Finance GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Consilium Solar Bonds 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Consilium Solar Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



Investorenkontakt:

Daniel Ramsperger

Consilium Project Finance GmbH

0711/656923-190

daniel.ramsperger@consilium-ag.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211/178047-20

linh.chung@ir4value.de

