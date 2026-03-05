EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.03.2026 / 14:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Klöckner & Co SE
Straße, Hausnr.: Peter-Müller-Straße 24
PLZ: 40468
Ort: Düsseldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900CQ31CN6GV5LL52

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
03.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 2,79 % 0,8 % 3,59 % 99750000
letzte Mitteilung 3,04 % 0,8 % 3,83 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000KC01000 0 2785988 0 % 2,79 %
Summe 2785988 2,79 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right of Use over Shares Jederzeit 52866 0,05 %
Recht auf Rückruf geliehener Aktien Jederzeit 691978 0,69 %
    Summe 744844 0,75 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Swaps 21/07/2027 Physisch 51000 0,05 %
      Summe 51000 0,05 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management (Europe) S.A. % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % %
UBS Asset Management Holding Ltd % % %
UBS Asset Management (UK) Ltd % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Asset Management AG % % %
UBS Asset Management Switzerland AG % % %
UBS Fund Management (Switzerland) AG % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Americas Holding LLC % % %
UBS Americas Inc. % % %
UBS Securities LLC % % %
- % % %
UBS Group AG % % %
UBS AG % % %
UBS Switzerland AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
05.03.2026


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Straße 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.kloeckner.com

