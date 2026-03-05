Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken im Januar - Dezember besser als gedacht

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandel der Eurozone ist mit einem leichten Umsatzdämpfer ins neue Jahr gestartet. Im Januar sanken die Erlöse im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Dezember hatten die Umsätze allerdings deutlich besser entwickelt als bisher bekannt.

Wie Eurostat weiter mitteilte, waren die Erlöse im letzten Monat des Jahres 2025 nach revidierten Daten um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet worden war.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Januar um 2,0 Prozent. Hier war ein Plus von 1,7 Prozent erwartet worden./jkr/jsl/mis

