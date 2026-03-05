Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.03.2026

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Canadian Natural Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Costco Wholesale
|Bericht 2. Quartal 2026
|Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Deutsche Post
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Dürr
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Endeavour Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|GFT Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HARBOUR ENERGY
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Impala Platinum Holdings
|Bericht 2. Quartal 2026
|JD.com (ADR)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|LEG Immobilien
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Marvell
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Merck
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Petrobras
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|RENK Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.03.202603. März · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.03.202602. März · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsVonovias Aktie bietet derzeit attraktives Chance-Risiko-Verhältnisgestern, 16:15 Uhr · onvista