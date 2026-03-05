Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.03.2026

onvista · Uhr
Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Canadian Natural ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Costco WholesaleBericht 2. Quartal 2026
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)Bericht Geschäftsjahr 2025
Deutsche PostBericht Geschäftsjahr 2025
DürrBericht Geschäftsjahr 2025
Endeavour MiningBericht Geschäftsjahr 2025
GFT TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
HARBOUR ENERGYBericht Geschäftsjahr 2025
Impala Platinum HoldingsBericht 2. Quartal 2026
JD.com (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025
LEG ImmobilienBericht Geschäftsjahr 2025
MarvellBericht Geschäftsjahr 2026
MerckBericht Geschäftsjahr 2025
PetrobrasBericht Geschäftsjahr 2025
RENK GroupBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

RENK
Deutsche Post
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)
Petrobras
Merck
GFT
Marvell
JD.com (ADR)
LEG Immobilien
Dürr
Impala Platinum Holdings
Endeavour Mining
Harbour Energy
Costco Wholesale
Canadian Natural Resources

