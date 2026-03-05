Forderungen nach Entlastungen wegen hoher Spritpreise werden lauter

Berlin, 05. Mrz (Reuters) - ⁠Der Druck auf die Bundesregierung nimmt zu, wegen der hohen Energiepreise Maßnahmen zu ergreifen. "Das Bundeswirtschaftsministerium ist gefragt, das wettbewerbs- und kartellrechtliche Instrumentarium gegen solche Krisengewinne auch einzusetzen", sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) der "Rheinischen Post" laut Vorabbericht vom Donnerstag. Die höheren Spritpreise würden im wahrsten Sinne des Wortes auf das Konto der Konzerne ‌gehen.

Die Verbraucherzentrale forderte mehr Transparenz. Warum die Preise in kurzer Zeit so stark gestiegen seien, sei nicht nachvollziehbar. "Es entsteht der Eindruck, dass Teile der Mineralölwirtschaft steigende Rohölpreise vorschnell an die Kundschaft weiterreichen, noch ⁠bevor reale Kosten ⁠entstehen", sagte Ramona Pop, Vorständin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. "Das Bundeskartellamt muss genau prüfen, ob diese Preissprünge sachlich gedeckt sind. Willkürlichen Aufschlägen muss die Bundesregierung einen Riegel vorschieben."

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) lehnt eine Spritpreisbremse ab. Ähnlich hatte sich am Mittwoch auch der Regierungssprecher geäußert. Seit Samstag, als die USA und Israel ihren Angriff auf den Iran starteten, sind die Preise für Öl und Gas deutlich gestiegen, was sich umgehend ‌an den Tankstellen bemerkbar machte. Reiche sagte dem Podcast von "Table.Briefings", es ‌werde eine kartellrechtliche Prüfung geben. Außerdem sprach sie sich für eine strategische Gasreserve aus.

KARTELLAMT: WERDEN KONSEQUENT VORGEHEN

Das Kartellamt teilte mit, fortlaufend die Preisentwicklung zu analysieren. "Sollten sich Hinweise auf kartellrechtswidriges Verhalten der Mineralölkonzerne zeigen, würden wir konsequent dagegen ⁠vorgehen", so Behördenchef Andreas Mundt. "Ich möchte aber auch deutlich machen, dass es kein Instrumentarium gibt, um geopolitisch ‌getriebene Preissteigerungen quasi auf Knopfdruck zu verhindern." Die für ⁠die Preisbildung sehr entscheidende Raffinerie- und Großhandelsebene werde ebenfalls unter die Lupe genommen. "Wenn wir hier Störungen des Wettbewerbs ausmachen, werden wir diese abstellen."

Der Automobilclub von Deutschland betonte, Autos seien für viele Bürger kein Luxus, sondern Voraussetzung für Alltag, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe. "Kurzfristig kann eine Entlastung ‌vor allem über die Energiekosten erfolgen. Denkbar sind beispielsweise ⁠eine temporäre Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe oder ⁠eine stärkere Kontrolle der Preisbildung an der Zapfsäule." Mobilität dürfe nicht zum Luxus werden.

Ökonom Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte, die Eskalation in Nahost bringe erhebliche Risiken für die Wirtschaft - über höhere Produktionskosten, steigende Verbraucherpreise und eine Belastung der Haushalte. "Eine solche Entwicklung hätte das Potenzial, die ohnehin fragile wirtschaftliche Erholung in Deutschland auszubremsen." Ein Tankrabatt sei aber der falsche Weg. "Vorrangig sollten Haushalte mit niedrigen Einkommen unterstützt werden. Eine mögliche Maßnahme wäre etwa eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel." Greenpeace-Verkehrsexpertin Lena Donat plädierte für ein vergünstigtes "Deutschlandticket Sozial". Für Menschen auf dem Land wäre ein Zuschuss zum E-Auto-Leasing ⁠wichtig. "So könnte die Bundesregierung den Weg zur Unabhängigkeit von Öl- und Gasimporten ebnen."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)