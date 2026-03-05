Frankreich erlaubt USA beschränkte Nutzung von Militärbasen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich erlaubt den USA zeitweise eine beschränkte Nutzung einiger seiner inländischen Militärbasen. US-Flugzeuge dürften dort unter Bedingungen präsent sein, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur vom französischen Generalstab. So dürften sie nicht Teil der Operation sein, die die USA im Iran durchführe, sondern lediglich dazu eingesetzt werden, die Verteidigung der Partner in der Region zu unterstützen. Der Generalstab betonte explizit, dass es um Militärbasen in Frankreich gehe, nicht aber um Stützpunkte am Golf./rbo/DP/men

