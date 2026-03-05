Geschäftsabschluss 2025

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Geschäftsabschluss 2025

05.03.2026 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard

Holding AG vom 5. März 2026.

Medienmitteilung (PDF)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

Falls Sie sich aus der Verteilerliste abmelden möchten, klicken Sie bitte hier: Abmelden

Heute um 15.00 Uhr (CET/Swiss time) findet ein Audio Webcast auf Englisch mit CEO

Dr. Daniel Bossard und CFO Stephan Zehnder statt. Gerne können Sie sich über

diesen Link (mit Audio) einloggen und teilnehmen. Für Fragen und Antworten registrieren

Sie sich bitte über diesen Link, danach erhalten Sie die individuellen Einwahlnummern.

Freundliche Grüsse

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel.: +41 41 749 65 86
www.bossard.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bossard Holding AG
Steinhauserstrasse 70
6301 Zug
Schweiz
Telefon:+41 41 749 65 86
Fax:+41 41 749 6021
E-Mail:investor@bossard.com
Internet:www.bossard.com
ISIN:CH0238627142
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2286038
Ende der MitteilungEQS News-Service

2286038 05.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bossard Holdings

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News