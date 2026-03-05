Google gibt Startschuss für KI-Zentrum - Regierung sieht Rückenwind für Standort

Berlin, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Mit seinem neuen Standort in Berlin will der US-Technologieriese Google die Zusammenarbeit mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft rund um Künstliche Intelligenz verstärken. "Mit dem Google AI Center Berlin gehen wir den nächsten Schritt ‌und vertiefen unsere Investitionen und Partnerschaften in Deutschland, die wir im vergangenen Herbst angekündigt haben", sagte Deutschlandchef Philipp Justus am Donnerstag ⁠bei ⁠der offiziellen Eröffnung in der Hauptstadt. Das Unternehmen will an dem Forschungs- und Begegnungszentrum an der nächsten Generation von KI-Modellen arbeiten und den Dialog über die Zukunft der Technologie fördern.

Dass sich Google für Berlin entscheide, zeige, dass Deutschland starke Talente habe und ‌ein attraktiver Hightech-Standort sei, sagte Bundesdigitalminister Karsten ‌Wildberger. "Entscheidend ist, dass Wertschöpfung, Know-how und hochwertige Arbeitsplätze in Deutschland entstehen und weiter wachsen." Digitale Souveränität in Deutschland und Europa sei sehr ⁠wichtig. "Das heißt nicht, dass man alles alleine macht", betonte Wildberger. Man ‌verbinde internationale Partnerschaften mit dem klaren ⁠Ziel, die eigene KI-Stärke in Europa auszubauen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner erklärte, im Zusammenspiel von Technologiefirmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Talenten entstünden neue KI-Lösungen, "die den Alltag der Menschen erleichtern, ‌unsere Wirtschaft stärken und auch ⁠das Potenzial haben, die Berliner Verwaltung ⁠effizienter und bürgernäher zu machen".

Google hatte im November Rekordinvestitionen in Deutschland angekündigt. Bis 2029 sollen 5,5 Milliarden Euro - ohne öffentliche Subventionen - in den Ausbau der Cloud-Infrastruktur fließen, vor allem in ein neues Rechenzentrum im hessischen Dietzenbach und den Ausbau der Kapazitäten des US-Konzerns in Hanau. Ein kleinerer Teil der Mittel gehe in das KI-Zentrum in Berlin, sagte Justus.

