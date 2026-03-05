Leitindizes

EuroStoxx und Dax drehen ins Minus - Ölpreisanstieg verunsichert

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Video Media Studio Europe/Shutterstock.com

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat am Donnerstag seine vorsichtige Stabilisierung abgebrochen und ist deutlich ins Minus gedreht. Negative Impulse kamen von der Wall Street, die nach ihrer Erholung am Vortag mit Verlusten in den Handel gestartet ist.

Der EuroStoxx fiel bis zum Nachmittag um 0,9 Prozent auf 5.816 Punkte. Bei dem deutschen Leitindex Dax stand zuletzt ein Minus in ähnlicher Größenordnung zu Buche.

Für Verunsicherung sorgte dies- und jenseits des Atlantiks der wieder anziehende Ölpreis. Dabei bleibt die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels verläuft, die Hauptsorge des Marktes. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen.

Die steigenden Ölpreise schürten einmal mehr Inflationssorgen, was wiederum die Anleiherenditen steigen ließ. Höhere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen weniger attraktiv erscheinen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
E
EURO STOXX 50
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 03.02.2026
Dax verbucht größten Tagesverlust seit fast einem Jahr03. März · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax stabil
Trump will Straße von Hormus sicherngestern, 09:10 Uhr · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Dax Tagesrückblick 02.03.2026
Iran-Krieg belastet Dax und Aktienmärkte02. März · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Index-Monitor
Lufthansa vor Rückkehr in den Dax - Zalando gefährdetgestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa vor Rückkehr in den Dax - Zalando gefährdet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News