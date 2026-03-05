IRW-News: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) sichert sich Patent für die QuickStrip Dünnfilmplattform für Nikotinprodukte und adressiert damit den Markt für rauchfreie Nikotinprodukte mit einem Volumen von 38 Milliarden US-Dollar

IRW-PRESS: RAPID DOSE THERAPEUTICS: Rapid Dose Therapeutics (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) sichert sich Patent für die QuickStrip Dünnfilmplattform für Nikotinprodukte und adressiert damit den Markt für rauchfreie Nikotinprodukte mit einem Volumen von 38 Milliarden US-Dollar

BURLINGTON, Ontario - 5. März 2026 - Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Technologie zur Verabreichung von Medikamenten in Form von dünnen Filmen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit Aavishkar Oral Strips ein wichtiges Patent für seinen QuickStrip Nikotin-Doppelschicht-Oralfilm erhalten hat.

Das Patent mit dem Titel Nicotine Bilayer Oral Film and Process for Preparation Thereof (Zweischichtiger Nikotin-Film zur oralen Anwendung und Verfahren zu seiner Herstellung) wurde vom indischen Patentamt unter der Patentnummer IN 582202 erteilt, basierend auf der Patentanmeldung Nr. IN 202441055689, die am 22. Juli 2024 im Rahmen des Patent Cooperation Treaty (PCT) eingereicht wurde.

Das Patent umfasst die zweischichtige orale Dünnfilmtechnologie von Rapid Dose Therapeutics, die für eine kontrollierte Nikotinabgabe entwickelt wurde, einschließlich proprietärer Formulierungen und Herstellungsverfahren, die eine schnelle Absorption und diskrete Verabreichung durch lösliche orale Streifen unterstützen.

Die Erteilung des Patents ist ein wichtiger Schritt in der globalen Strategie des Unternehmens zum Schutz geistigen Eigentums, die mit der im Mai 2025 angekündigten PCT-Anmeldung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) begann. Diese Anmeldung erweiterte den potenziellen Patentschutz auf bis zu 158 Länder weltweit und stärkte damit die globale Position des Unternehmens auf dem schnell wachsenden Markt für rauchfreie Nikotinprodukte.

Der weltweite Markt für moderne orale Nikotinprodukte wurde 2024 auf etwa 7,96 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 ein Volumen von 38,89 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 19 % entspricht. Das Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach rauchfreien Nikotinalternativen, das zunehmende Bewusstsein für die Gesundheitsrisiken von brennbaren Zigaretten und kontinuierliche Innovationen bei Nikotinersatztherapien und oralen Nikotinabgabesystemen angetrieben (Quelle: Grandview Research Modern Oral Nicotine Products Market | Industry Report, 2033)

Die orale Dünnfilmplattform QuickStrip von Rapid Dose Therapeutics wurde entwickelt, um Wirkstoffe - darunter Nikotin, Arzneimittel, Nutrazeutika und Impfstoffe - über schnell lösliche orale Filme zu verabreichen, die einen raschen Wirkungseintritt und eine verbesserte Bioverfügbarkeit ermöglichen.

Indien ist sowohl ein bedeutender Verbrauchermarkt als auch ein wichtiges globales Zentrum für die Herstellung von Arzneimitteln, sodass das Patent für Rapid Dose im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie von strategischer Bedeutung ist. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, das Patent auch in anderen Ländern anzumelden, um dort unter Nutzung der von den jeweiligen Ländern gewährten Patentrechte neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass dieser Meilenstein weitere Möglichkeiten für Geschäftsverhandlungen mit einem großen globalen Nikotinhersteller eröffnet, mit dem Rapid Dose seit fast drei Jahren in Kontakt steht.

Die Erteilung dieses Patents ist ein klarer Beweis dafür, dass RDT die Strategie umsetzt, die wir den Investoren kommuniziert haben, sagte Jason Lewis, SVP Business Development und Miterfinder. Unsere Anmeldung bei der WIPO im Mai 2025 war der erste Schritt zur Etablierung eines umfassenden internationalen Schutzes. Die Erteilung des PCT-Patents in Zusammenarbeit mit Aavishkar ist ein wichtiger Meilenstein, um systematisch wichtige Rechtsordnungen zu sichern und unsere globale Verhandlungsposition zu stärken.

Stärkung der Wettbewerbsposition

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kombination aus:

- einer breiten internationalen PCT-Abdeckung, die sich auf 158 Länder erstreckt,

- einem gewährten Patentschutz und

- einer strategischen gemeinsamen Eigentumsstruktur mit Aavishkar RDT in die Lage versetzt, kommerzielle Vereinbarungen aus einer Position der Stärke heraus voranzutreiben und gleichzeitig den Shareholder Value zu schützen.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovationen die Verabreichung von Medikamenten revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, oral lösliche Folie, die mit einer unbegrenzten Anzahl von Wirkstoffen, darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

RDT Investorenkontakt:

Mark Upsdell, CEO

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416-477-1052

Über Aavishkar Oral Strips

Aavishkar Oral Strips ist ein in Indien ansässiges Life-Science-Unternehmen, das sich mit pharmazeutischer Innovation und Entwicklung befasst und mit globalen Partnern zusammenarbeitet, um therapeutische Verabreichungstechnologien der nächsten Generation voranzutreiben.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie beabsichtigen, können, sollten, voraussehen, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen, werden, könnten, sind geplant, werden erwartet oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip-Produktliefermethode, die Generierung wiederkehrender Einnahmen, die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Kündigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, die Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit zur Umsetzung der Geschäftsstrategien, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung von RDT als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

