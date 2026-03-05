Israel und Iran setzen Angriffe unvermindert fort

Dubai/Jerusalem/Ankara, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Israel und der Iran haben ihren gegenseitigen Beschuss am Donnerstag unvermindert fortgesetzt. Der Iran griff Israel am frühen Morgen mit einer Raketenwelle an. Millionen von Einwohnern suchten Schutz in Bunkern. ‌Israel startete nach Angaben der Armee eine neue Welle umfassender Angriffe auf die iranische Hauptstadt Teheran. Der Krieg ging ⁠damit in ⁠den sechsten Tag. Die Ölpreise zogen weiter an, da die Schifffahrt durch die für Öl- und Gaslieferungen wichtige Straße von Hormus weiter lahmlag. Der Krieg zwischen dem Iran und dem von den USA unterstützten Israel stelle die "globale wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit" ‌auf die Probe, sagte die geschäftsführende ‌Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, in Bangkok. Ein länger andauernder Konflikt habe das Potenzial, die globalen Energiepreise, die Marktstimmung, das Wachstum ⁠und die Inflation zu beeinflussen.

In den USA blockierten die Republikaner ‌von US-Präsident Donald Trump im ⁠US-Senat einen Vorstoß, den Luftkrieg zu beenden. Mit 53 zu 47 Stimmen lehnte der Senat den Antrag ab, der eine Autorisierung des Militäreinsatzes durch den Kongress verlangt ‌hätte. Am Mittwoch hatten Nato-Luftabwehrsysteme ⁠eine iranische Rakete abgeschossen, die ⁠auf die Türkei abgefeuert worden war. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte jedoch, er sehe keine Anzeichen dafür, dass dies den Bündnisfall der Nato auslösen werde. Der Iran erklärte, die Türkei nicht angegriffen zu haben. Es sei keine Rakete in Richtung Türkei abgeschossen worden, teilte die Armee mit.

