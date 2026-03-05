IT-Dienstleister GFT bezahlt KI-Transformation mit Gewinneinbruch

München, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Im ersten Jahr seiner Ausrichtung auf Künstliche Intelligenz (KI) hat der Stuttgarter IT-Dienstleister GFT Technologies einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Umsatz stieg 2025 nur um zwei Prozent ‌auf 888 Millionen Euro, das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ging um 14 Prozent auf 67,4 Millionen ⁠Euro zurück, ⁠wie das auf Banken und Versicherungen spezialisierte IT-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Zahlen lagen im Rahmen der im Sommer gesenkten Prognosen. GFT sprach von "selektivem Investitionsverhalten der Kunden", gibt sich aber hoffnungsvoll: "Während viele Unternehmen weiterhin ‌mögliche Wege zur Einführung von KI ‌evaluieren, beschleunigt sich die Nachfrage nach groß angelegten Modernisierungsprojekten in regulierten und geschäftskritischen Umgebungen."

Finanzvorstand Jochen Ruetz sprach mit Blick auf ⁠2025 von einer "robusten operativen Entwicklung". Deshalb sollen die Aktionäre ‌trotz des Gewinnrückgangs eine stabile ⁠Dividende von 50 Cent je Aktie bekommen. GFT habe intensiv in die strategische Weiterentwicklung investiert, sagte Ruetz. Das soll sich bis 2029 auszahlen: Bis ‌dahin soll der Umsatz ⁠auf 1,5 Milliarden Euro steigen, ⁠bei einer operativen Umsatzrendite (bereinigte Ebit-Marge) von 9,5 Prozent. 2025 sank sie auf 7,6 (2024: 9,0) Prozent. Für das laufende Jahr peilt GFT ein Umsatzwachstum von fünf Prozent auf 930 Millionen Euro an, das bereinigte Ebit soll sich um knapp acht Prozent auf 71 Millionen Euro verbessern.