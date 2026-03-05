Jetzt auch Super E10 über 2 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Einen Tag nach Dieselkraftstoff hat auch die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Marke von zwei Euro pro Liter im bundesweiten Durchschnittspreis überschritten. In der Preisspitze am Morgen kostete ein Liter 2,003 Euro, wie der ADAC mitteilte./ruc/DP/mis

