Jetzt auch Super E10 über 2 Euro
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Einen Tag nach Dieselkraftstoff hat auch die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Marke von zwei Euro pro Liter im bundesweiten Durchschnittspreis überschritten. In der Preisspitze am Morgen kostete ein Liter 2,003 Euro, wie der ADAC mitteilte./ruc/DP/mis
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsVonovias Aktie bietet derzeit attraktives Chance-Risiko-Verhältnisgestern, 16:15 Uhr · onvista