Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern bleibt bei Flügen ins Krisengebiet Naher Osten vorsichtig. Als Erstes werden die Flüge nach Larnaca auf Zypern an diesem Samstag (7. März) wieder aufgenommen. In dem EU-Staat war ein britischer Stützpunkt von einer mutmaßlich iranischen Drohne angegriffen worden. Ausgesetzt bleiben die Flüge nach Dubai, Abu Dhabi und Dammam in Saudi-Arabien bis einschließlich Dienstag, den 10. März, wie das Unternehmen mitteilte.

Nach Amman in Jordanien und Erbil im Nord-Irak soll es bis einschließlich 15. März keine Linienflüge geben. Tel Aviv bleibt bis einschließlich 22. März ausgesetzt, Beirut bis einschließlich 28. März. In die iranische Hauptstadt Teheran will Lufthansa mindestens bis zum 30. April nicht mehr fliegen.

Zur Gruppe gehören neben der Kernmarke Lufthansa die Gesellschaften Austrian, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines und die Beteiligung Ita./ceb/DP/men