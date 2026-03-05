Berlin, ⁠05. Mrz (Reuters) - Auch in Zeiten des Nahost-Konflikts bleibt die EZB laut Bundesbankchef Joachim Nagel mit Blick auf die Inflation auf der ‌Hut. Der EZB-Rat sei entschlossen, die Inflation nachhaltig beim Ziel von zwei Prozent zu ⁠stabilisieren, ⁠versicherte der Bundesbankpräsident am Donnerstag. Das sei die zentrale geldpolitische Aufgabe 2026. Dafür sei der EZB-Rat mit den Leitzinsen aktuell richtig positioniert, bleibe aber wachsam: "Sollte ‌sich das Inflationsbild substanziell ändern, ‌sind wir in einer guten Lage, um darauf reagieren zu können", betonte Nagel. In ⁠diesem Zusammenhang verwies er angesichts des militärischen ‌Konflikts im Nahen Osten ⁠darauf, dass es noch zu früh sei, aus der "volatilen Lage" geldpolitische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Ein längerer Krieg im Nahen ‌Osten kann laut ⁠EZB-Chefvolkswirt Philip Lane die ⁠Inflation in der Euro-Zone anheizen und die Wirtschaft ausbremsen. Ein Anstieg der Energiepreise übe tendenziell Inflationsdruck aus, insbesondere kurzfristig. Das könne sich auch negativ auf die Konjunktur auswirken.

