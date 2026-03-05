Nagel gegen Spritpreisbremse: "Erfahrungen waren nicht nur positiv"

Berlin, ⁠05. Mrz (Reuters) - Trotz der gestiegenen Energiepreise ist Bundesbankchef Joachim Nagel gegen Eingriffe wie eine Spritpreisbremse.

"Man hat ja seine ‌Erfahrung gemacht, wenn es darum geht, in Preisfindungsprozesse einzugreifen. Und die Erfahrungen ⁠waren ⁠nicht nur positiv", sagte er im Gespräch mit RTL/ntv. Stattdessen plädiert er für eine Überprüfung der Preissetzung durch die Monopolkommission, ohne der ‌Politik konkrete Empfehlungen zu ‌geben. Auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) lehnt eine Spritpreisbremse ab. Ähnlich hatte sich ⁠unlängst auch der Regierungssprecher geäußert. Seit ‌Samstag, als die ⁠USA und Israel ihren Angriff auf den Iran starteten, sind die Preise für Öl und ‌Gas deutlich ⁠gestiegen, was sich umgehend ⁠an den Zapfsäulen bemerkbar machte. Reiche kündigte eine kartellrechtliche Prüfung an. Außerdem sprach sie sich für eine strategische Gasreserve aus.

