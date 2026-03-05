Nasdaq-100 Index® - Zwei Glättungslinien, zwei wichtige Taktgeber
HSBC · Uhr
Zwei Glättungslinien, zwei wichtige Taktgeber
Der Nasdaq-100® hat zuletzt der geopolitischen Situation getrotzt. Schließlich notiert das Aktienbarometer höher als am Freitag vergangener Woche. Charttechnisch vollziehen die amerikanischen Technologiewerte weiterhin eine Gratwanderung zwischen einem drohenden Doppeltop auf der einen und einem gesunden Kräftesammeln auf der anderen Seite. In Sachen „Negativszenario“ besitzt die Kernhaltezone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.161 Punkten) sowie den horizontalen Marken bei rund 24.000 Punkten die entscheidende Signalfunktion. Um das Pendel indes zugunsten der Bullen ausschlagen zu lassen, gilt es, die historischen Rekordstände bei 26.165/26.182 Punkten zu überwinden. Im Ausbruchsfall ergibt sich ein Anschluss- bzw. Abschlagspotenzial von gut 2.000 Punkten – je nach Ausbruchsrichtung! Auf dem Weg zur oberen Leitplanke dient die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.311 Punkten) in Kombination mit den Hochs bei 25.344/25.383 Punkten möglicherweise als früher Taktgeber. Mit anderen Worten: Eine Rückeroberung dieser Hürden würde die technische Ausgangslage des Nasdaq-100® spürbar verbessern.
Nasdaq-100 Index® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²
