Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr

dpa-AFX
MONS (dpa-AFX) - Die Nato erhöht wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme. Das teilte ein Sprecher des militärischen Hauptquartiers im belgischen Mons mit./aha/DP/jha

