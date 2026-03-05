Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG 05.03.2026 / 08:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203987072 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,71 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker ALMONTY IN SCHLÜSSELPOSITION: STRUKTURELLE WOLFRAMKNAPPHEIT TREIBT WERTPOTENZIAL Der Wolframmarkt hat sich im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2025 deutlich verknappt und diese Entwicklung setzte sich zu Beginn des Jahres 2026 weiter beschleunigt fort, was zu einer beispiellosen Rallye der APT-Preise führte. Die Einführung von Exportlizenzen durch China, strengere Produktionsquoten sowie faktische Exportbeschränkungen für wolframhaltige Produkte begrenzten das globale Angebot erheblich. China steht für rund 82,7 % der weltweiten Primärproduktion von Wolfram, und die Exportvolumina von APT gingen nach den regulatorischen Änderungen im Februar 2025 spürbar zurück. Gleichzeitig reduzierten Umweltinspektionen, sinkende durchschnittliche Erzgehalte sowie Lagerhaltungsaktivitäten von Zwischenhändlern die am Spotmarkt verfügbaren Mengen zusätzlich. Auf der Nachfrageseite verstärkten strukturelle Wachstumsimpulse aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, erneuerbare Energien sowie fortschrittliche Fertigung das bestehende Angebotsdefizit. Die Preisreaktion war historisch. Im Oktober 2025 lag der durchschnittliche APT-Preis bei rund 648 USD je MTU, mit Spot-Höchstständen von etwa 685 USD. Bis Mitte November 2025 stiegen die Notierungen auf rund 689 USD je MTU. Im Dezember und Januar setzte sich der Preisanstieg fort und überschritt Mitte Januar 2026 erstmals die Marke von 1.000 USD je MTU. Ende Januar 2026 erreichten Referenzpreise etwa 1.249 USD je MTU, was einem Anstieg von mehr als 270 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Marktdaten bis Februar 2026 zeigen eine weitere Beschleunigung: Die wöchentlichen Durchschnittspreise stiegen Anfang Februar auf 1.375 USD, Mitte Februar auf 1.737,50 USD und lagen zum 20. Februar bei rund 1.775 USD je MTU, wobei Spot-Höchststände von bis zu 1.900 USD je MTU gemeldet wurden. Dies stellt eine strukturelle Neubewertung des Wolframmarktes dar. APT ist von rund 300 USD zu Beginn des Jahres 2025 auf deutlich über 1.200 USD und bis nahe an 1.800 USD je MTU Anfang 2026 gestiegen. Die Kombination aus strukturellen Angebotsengpässen, US-Importbeschränkungen für chinesisches Wolfram im Rahmen der Verteidigungsbeschaffung ab 2027 sowie strategischen Lagerhaltungsinitiativen hat das Preisgefüge grundlegend verändert und die langfristigen Erwartungen neu kalibriert. Für Almonty verbessert dieses Preisumfeld die kurzfristig realisierten Preise in Panasqueira erheblich und steigert die prognostizierten Cashflows in Sangdong und Gentung deutlich. Der Anstieg von durchschnittlich rund 485 USD je MTU im August 2025 auf Werte nahe 1.800 USD je MTU im Februar 2026 impliziert eine transformative Veränderung von Umsatz- und Margenhebel mit zunehmender Produktionsskalierung. Die in der Asset-Basis des Unternehmens verankerte operative Hebelwirkung ist nun deutlich höher als in früheren Modellen unter konservativeren Preisannahmen. Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Q3 2025 Die Ergebnisse von Almonty für das dritte Quartal 2025 spiegelten bereits erste operative Hebeleffekte aus den steigenden Wolframpreisen wider. Der Umsatz erhöhte sich auf 8,7 Mio. CAD gegenüber 6,8 Mio. CAD im dritten Quartal 2024, vor allem aufgrund höherer realisierter APT-Preise, während die Fördermengen in Panasqueira weitgehend stabil blieben. Das Ergebnis aus dem Minenbetrieb verbesserte sich auf 1,25 Mio. CAD gegenüber 0,66 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum - trotz niedrigerer Erzgehalte. Die operativen Kosten stiegen im Jahresvergleich infolge des Ausbaus der Unternehmensinfrastruktur nach dem Nasdaq-Listing, verstärkter Investor-Relations-Aktivitäten sowie Skalierungsinitiativen, wurden jedoch teilweise durch positive Währungseffekte kompensiert. Der ausgewiesene Nettogewinn von 33,2 Mio. CAD im dritten Quartal 2025 wurde hauptsächlich durch einen nicht zahlungswirksamen Neubewertungsgewinn aus Warrants in Höhe von 34,5 Mio. CAD beeinflusst, verglichen mit einem Nettoverlust von 5,3 Mio. CAD im dritten Quartal 2024. Bereinigt um diesen Effekt blieb die zugrunde liegende Profitabilität negativ, da Sangdong noch keine Umsätze beitrug und die unternehmensweiten Vorproduktionskosten weiterhin erhöht waren. Mit dem Beginn des aktiven Bergbaubetriebs in Sangdong im Dezember 2025 wurde jedoch klar ein operativer Wendepunkt erreicht und der Übergang von der Entwicklungsphase zur Umsatzerzielung bei ihrem Schlüsselasset eingeleitet. Produktionsstart in Sangdong und Expansionsphase Ein bedeutender operativer Meilenstein wurde im Dezember 2025 mit dem Beginn des aktiven Bergbaubetriebs in der Sangdong-Wolframmine in Südkorea erreicht, gekennzeichnet durch die erste Erzlieferung auf das Run-of-Mine-Lager. Dieser Übergang von der Bau- in die Produktionsphase stellt den Höhepunkt jahrelanger Kapitalinvestitionen dar und reduziert die Projektrisiken sowohl aus Finanzierungs- als auch aus Umsetzungssicht erheblich. Der kommerzielle Abbau hat begonnen und das Projekt ist klar in die Hochlaufphase eingetreten. Phase 1 schafft die Grundlage für großskalige Betriebsabläufe, während eine anschließende Phase-2-Erweiterung darauf abzielt, den Gesamtdurchsatz deutlich zu erhöhen und Sangdong zu einer der bedeutendsten Wolframminen außerhalb Chinas zu entwickeln. Die Lagerstätte ermöglicht eine lange Minenlaufzeit mit Produktionsvisibilität über mehrere Jahrzehnte und bildet damit eine nachhaltige Cashflow-Basis nach Erreichen des stabilen Betriebszustands. Mit fortschreitender Inbetriebnahme, der Optimierung der Betriebsparameter sowie der Stabilisierung der Gewinnungsraten auf Zielniveau wird eine beschleunigte Produktionssteigerung erwartet. Das Management hat signalisiert, dass der Hochlauf auf die geplante Nennkapazität in Kürze beginnen soll und damit der Übergang von der Anfangsproduktion zu einer nachhaltigen kommerziellen Produktion im industriellen Maßstab erfolgt. Mit dem Fortschreiten in Richtung Vollauslastung wird die konsolidierte Produktion im Vergleich zu historischen Niveaus deutlich ansteigen und sowohl das Produktionsprofil als auch die Kostenstruktur des Unternehmens grundlegend verändern. Weitere Optimierungsmaßnahmen und Ausbauphasen bleiben Bestandteil der mittelfristigen Strategie, vorbehaltlich der operativen Entwicklung und der Marktbedingungen. Der Produktionshochlauf in Sangdong fällt zudem mit einem außergewöhnlich starken Wolframpreisumfeld sowie langfristigen verbindlichen Abnahmeverträgen zusammen, einschließlich Lieferverpflichtungen für Wolframoxid im Rahmen von US-Verteidigungsanwendungen. Diese Vereinbarungen erhöhen die Umsatzvisibilität und bieten eine strategische Validierung, wodurch das Kommerzialisierungsrisiko in den frühen Betriebsjahren erheblich reduziert wird. Parallel dazu wurden die Entwicklungsarbeiten am Sangdong-Molybdänprojekt vorangetrieben, das eine strategische Nebenproduktchance darstellt, die künftig zur Diversifizierung der Erlösstruktur beiträgt und das wirtschaftliche Gesamtprofil des Assets weiter stärkt. Starke Bilanz und Zugang zum Kapitalmarkt Finanziell hat Almonty seine Kapitalstruktur im Jahr 2025 sowie zu Beginn des Jahres 2026 deutlich gestärkt. Das Nasdaq-Listing und der Börsengang im Juli 2025 brachten Bruttoerlöse von rund 90 Mio. USD ein, erhöhten die Sichtbarkeit bei US-institutionellen Investoren und verbesserten die Liquidität. Im Dezember 2025 schloss das Unternehmen zudem eine zweite, aufgestockte Kapitalmaßnahme über 129,4 Mio. USD einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ab. Dieses zusätzliche Kapital stärkt die Liquidität während der Hochlaufphase von Sangdong erheblich und unterstützt zugleich die Weiterentwicklung des Gentung-Projekts in Montana. Die gestärkte Eigenkapitalbasis bietet Flexibilität für Expansionsschritte ohne kurzfristige Refinanzierungsrisiken. Das Unternehmen verfügt nun über eine ausreichende Kapitalausstattung, um Explorations-, Entwicklungs- und Hochlaufaktivitäten voranzutreiben und gleichzeitig eine solide Bilanzstruktur aufrechtzuerhalten. Gentung und Expansion nach Nordamerika Der Erwerb von 100 % der Anteile am Gentung-Wolframprojekt in Montana erweitert Almontys geografische Präsenz auf die Vereinigten Staaten und steht im direkten Einklang mit der US-Strategie zur Rückverlagerung kritischer Rohstofflieferketten. Gentung zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen, noch nicht entwickelten Wolframprojekten in den USA und profitiert von historischen Untertageanlagen sowie bestehender Oberflächeninfrastruktur, die eine beschleunigte Projektentwicklung ermöglichen könnten. Der Beginn des kommerziellen Bergbaus wird, vorbehaltlich Genehmigungs- und Engineering-Meilensteinen, für Ende 2026 angestrebt, mit einer Spitzenproduktion von rund 140.000 MTU pro Jahr bei einem durchschnittlichen WO-Gehalt von etwa 0,32 %. Das Projekt sorgt für geografische Diversifizierung und strategische Optionalität, da die USA ab 2027 Beschränkungen für chinesisch bezogenes Wolfram im Verteidigungsbereich einführen und gleichzeitig strategische Lagerhaltungsprogramme für kritische Mineralien ausbauen. Sollte Gentung die angestrebte Produktion erreichen, würde Almonty zu einem Multi-Minen-Produzenten in Südkorea, Portugal und den USA aufsteigen, was die Versorgungssicherheits-argumentation sowie die Bewertungsmultiplikatoren deutlich stärken dürfte. Expansion von Panasqueira und europäische Aktivitäten In Portugal hat Almonty ein umfangreiches Bohrprogramm in Panasqueira vorangetrieben, das auf tiefere Level-4-Zonen mit Potenzial für höhergradiges Erz und eine Verlängerung der Minenlaufzeit abzielt. Panasqueira zählt zu den weltweit am längsten kontinuierlich betriebenen Wolframminen und liefert seit Jahren ein hochgradiges, schadstoffarmes Konzentrat an Kunden aus dem Verteidigungs- und Industriesektor. Die Erschließung der tieferen Zonen könnte die Minenlaufzeit über das derzeit bekannte Niveau hinaus verlängern und nach Produktionsaufnahme auch die Förderleistung verbessern. Im aktuellen Preisumfeld führen bereits moderate Gehaltssteigerungen oder begrenzte Produktionsausweitungen in Panasqueira zu überproportional starken Free-Cashflow-Effekten. Anhaltende Explorationserfolge würden eine langfristig stabile europäische Produktion unterstützen, auch wenn Sangdong künftig den größten Beitrag zur konsolidierten Gesamtproduktion leisten dürfte. Neubewertung und Marktwahrnehmung Die strukturelle Neubewertung des Wolframmarktes hat den Bewertungsrahmen für Almonty grundlegend verändert. Das Ertragsprofil des Unternehmens weist eine hohe Sensitivität gegenüber dem APT-Preis auf, und der nachhaltige Anstieg auf historisch erhöhte Niveaus steigert die prognostizierten Free Cashflows über sämtliche produzierenden und in Entwicklung befindlichen Assets hinweg deutlich. Angesichts der in Sangdong verankerten operativen Hebelwirkung sowie des stabilen Beitrags von Panasqueira führen höhere langfristige Preisannahmen im Rahmen einer Discounted-Cashflow-Bewertung unmittelbar zu einem erhöhten Enterprise Value. In unserem aktualisierten Bewertungsmodell unterstellen wir einen langfristigen APT-Preis von 1.500 USD je MTU. Dieses Preisdeck reflektiert unsere Einschätzung, dass der Wolframmarkt infolge von Exportbeschränkungen, wachsender verteidigungsgetriebener Nachfrage, Initiativen zur Rückverlagerung von Lieferketten sowie begrenzter neuer Projektentwicklungen außerhalb Chinas einen strukturellen Wandel durchlaufen hat. Obwohl die Spotpreise zuletzt oberhalb dieses Niveaus notierten, betrachten wir 1.500 USD je MTU als robuste, zugleich disziplinierte Basisannahme für die langfristige Modellierung. Auf Basis unseres aktualisierten Modells leiten wir ein Kursziel von 28,60 CAD je Aktie bzw. 17,71 EUR je Aktie ab. Dies entspricht einer deutlichen Neubewertung gegenüber früheren Annahmen und spiegelt die gestiegene Ertragskraft des Unternehmens in einem strukturell angespannten Wolframmarkt wider. Auf diesem Bewertungsniveau erscheinen die impliziten Forward-Multiplikatoren angesichts des erwarteten Produktionswachstums, der langen Minenlaufzeiten sowie der strategischen Bedeutung als westlich ausgerichteter Lieferant eines kritischen Rohstoffs weiterhin gerechtfertigt. Vor diesem Hintergrund heben wir unser Kursziel auf 28,60 CAD bzw. 17,71 EUR je Aktie an und bestätigen unsere Kaufempfehlung. 