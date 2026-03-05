Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG

05.03.2026 / 08:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Almonty Industries Inc.

     Unternehmen:               Almonty Industries Inc.
     ISIN:                      CA0203987072

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  17,71 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

ALMONTY IN SCHLÜSSELPOSITION: STRUKTURELLE WOLFRAMKNAPPHEIT TREIBT
WERTPOTENZIAL

Der Wolframmarkt hat sich im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2025 deutlich
verknappt und diese Entwicklung setzte sich zu Beginn des Jahres 2026 weiter
beschleunigt fort, was zu einer beispiellosen Rallye der APT-Preise führte.
Die Einführung von Exportlizenzen durch China, strengere Produktionsquoten
sowie faktische Exportbeschränkungen für wolframhaltige Produkte begrenzten
das globale Angebot erheblich. China steht für rund 82,7 % der weltweiten
Primärproduktion von Wolfram, und die Exportvolumina von APT gingen nach den
regulatorischen Änderungen im Februar 2025 spürbar zurück. Gleichzeitig
reduzierten Umweltinspektionen, sinkende durchschnittliche Erzgehalte sowie
Lagerhaltungsaktivitäten von Zwischenhändlern die am Spotmarkt verfügbaren
Mengen zusätzlich. Auf der Nachfrageseite verstärkten strukturelle
Wachstumsimpulse aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt,
Halbleiter, erneuerbare Energien sowie fortschrittliche Fertigung das
bestehende Angebotsdefizit.

Die Preisreaktion war historisch. Im Oktober 2025 lag der durchschnittliche
APT-Preis bei rund 648 USD je MTU, mit Spot-Höchstständen von etwa 685 USD.
Bis Mitte November 2025 stiegen die Notierungen auf rund 689 USD je MTU. Im
Dezember und Januar setzte sich der Preisanstieg fort und überschritt Mitte
Januar 2026 erstmals die Marke von 1.000 USD je MTU. Ende Januar 2026
erreichten Referenzpreise etwa 1.249 USD je MTU, was einem Anstieg von mehr
als 270 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Marktdaten bis Februar 2026
zeigen eine weitere Beschleunigung: Die wöchentlichen Durchschnittspreise
stiegen Anfang Februar auf 1.375 USD, Mitte Februar auf 1.737,50 USD und
lagen zum 20. Februar bei rund 1.775 USD je MTU, wobei Spot-Höchststände von
bis zu 1.900 USD je MTU gemeldet wurden.

Dies stellt eine strukturelle Neubewertung des Wolframmarktes dar. APT ist
von rund 300 USD zu Beginn des Jahres 2025 auf deutlich über 1.200 USD und
bis nahe an 1.800 USD je MTU Anfang 2026 gestiegen. Die Kombination aus
strukturellen Angebotsengpässen, US-Importbeschränkungen für chinesisches
Wolfram im Rahmen der Verteidigungsbeschaffung ab 2027 sowie strategischen
Lagerhaltungsinitiativen hat das Preisgefüge grundlegend verändert und die
langfristigen Erwartungen neu kalibriert.

Für Almonty verbessert dieses Preisumfeld die kurzfristig realisierten
Preise in Panasqueira erheblich und steigert die prognostizierten Cashflows
in Sangdong und Gentung deutlich. Der Anstieg von durchschnittlich rund 485
USD je MTU im August 2025 auf Werte nahe 1.800 USD je MTU im Februar 2026
impliziert eine transformative Veränderung von Umsatz- und Margenhebel mit
zunehmender Produktionsskalierung. Die in der Asset-Basis des Unternehmens
verankerte operative Hebelwirkung ist nun deutlich höher als in früheren
Modellen unter konservativeren Preisannahmen.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Q3 2025

Die Ergebnisse von Almonty für das dritte Quartal 2025 spiegelten bereits
erste operative Hebeleffekte aus den steigenden Wolframpreisen wider. Der
Umsatz erhöhte sich auf 8,7 Mio. CAD gegenüber 6,8 Mio. CAD im dritten
Quartal 2024, vor allem aufgrund höherer realisierter APT-Preise, während
die Fördermengen in Panasqueira weitgehend stabil blieben. Das Ergebnis aus
dem Minenbetrieb verbesserte sich auf 1,25 Mio. CAD gegenüber 0,66 Mio. CAD
im Vorjahreszeitraum - trotz niedrigerer Erzgehalte. Die operativen Kosten
stiegen im Jahresvergleich infolge des Ausbaus der Unternehmensinfrastruktur
nach dem Nasdaq-Listing, verstärkter Investor-Relations-Aktivitäten sowie
Skalierungsinitiativen, wurden jedoch teilweise durch positive
Währungseffekte kompensiert.

Der ausgewiesene Nettogewinn von 33,2 Mio. CAD im dritten Quartal 2025 wurde
hauptsächlich durch einen nicht zahlungswirksamen Neubewertungsgewinn aus
Warrants in Höhe von 34,5 Mio. CAD beeinflusst, verglichen mit einem
Nettoverlust von 5,3 Mio. CAD im dritten Quartal 2024. Bereinigt um diesen
Effekt blieb die zugrunde liegende Profitabilität negativ, da Sangdong noch
keine Umsätze beitrug und die unternehmensweiten Vorproduktionskosten
weiterhin erhöht waren. Mit dem Beginn des aktiven Bergbaubetriebs in
Sangdong im Dezember 2025 wurde jedoch klar ein operativer Wendepunkt
erreicht und der Übergang von der Entwicklungsphase zur Umsatzerzielung bei
ihrem Schlüsselasset eingeleitet.

Produktionsstart in Sangdong und Expansionsphase

Ein bedeutender operativer Meilenstein wurde im Dezember 2025 mit dem Beginn
des aktiven Bergbaubetriebs in der Sangdong-Wolframmine in Südkorea
erreicht, gekennzeichnet durch die erste Erzlieferung auf das
Run-of-Mine-Lager. Dieser Übergang von der Bau- in die Produktionsphase
stellt den Höhepunkt jahrelanger Kapitalinvestitionen dar und reduziert die
Projektrisiken sowohl aus Finanzierungs- als auch aus Umsetzungssicht
erheblich.

Der kommerzielle Abbau hat begonnen und das Projekt ist klar in die
Hochlaufphase eingetreten. Phase 1 schafft die Grundlage für großskalige
Betriebsabläufe, während eine anschließende Phase-2-Erweiterung darauf
abzielt, den Gesamtdurchsatz deutlich zu erhöhen und Sangdong zu einer der
bedeutendsten Wolframminen außerhalb Chinas zu entwickeln. Die Lagerstätte
ermöglicht eine lange Minenlaufzeit mit Produktionsvisibilität über mehrere
Jahrzehnte und bildet damit eine nachhaltige Cashflow-Basis nach Erreichen
des stabilen Betriebszustands.

Mit fortschreitender Inbetriebnahme, der Optimierung der Betriebsparameter
sowie der Stabilisierung der Gewinnungsraten auf Zielniveau wird eine
beschleunigte Produktionssteigerung erwartet. Das Management hat
signalisiert, dass der Hochlauf auf die geplante Nennkapazität in Kürze
beginnen soll und damit der Übergang von der Anfangsproduktion zu einer
nachhaltigen kommerziellen Produktion im industriellen Maßstab erfolgt. Mit
dem Fortschreiten in Richtung Vollauslastung wird die konsolidierte
Produktion im Vergleich zu historischen Niveaus deutlich ansteigen und
sowohl das Produktionsprofil als auch die Kostenstruktur des Unternehmens
grundlegend verändern. Weitere Optimierungsmaßnahmen und Ausbauphasen
bleiben Bestandteil der mittelfristigen Strategie, vorbehaltlich der
operativen Entwicklung und der Marktbedingungen.

Der Produktionshochlauf in Sangdong fällt zudem mit einem außergewöhnlich
starken Wolframpreisumfeld sowie langfristigen verbindlichen
Abnahmeverträgen zusammen, einschließlich Lieferverpflichtungen für
Wolframoxid im Rahmen von US-Verteidigungsanwendungen. Diese Vereinbarungen
erhöhen die Umsatzvisibilität und bieten eine strategische Validierung,
wodurch das Kommerzialisierungsrisiko in den frühen Betriebsjahren erheblich
reduziert wird. Parallel dazu wurden die Entwicklungsarbeiten am
Sangdong-Molybdänprojekt vorangetrieben, das eine strategische
Nebenproduktchance darstellt, die künftig zur Diversifizierung der
Erlösstruktur beiträgt und das wirtschaftliche Gesamtprofil des Assets
weiter stärkt.

Starke Bilanz und Zugang zum Kapitalmarkt

Finanziell hat Almonty seine Kapitalstruktur im Jahr 2025 sowie zu Beginn
des Jahres 2026 deutlich gestärkt. Das Nasdaq-Listing und der Börsengang im
Juli 2025 brachten Bruttoerlöse von rund 90 Mio. USD ein, erhöhten die
Sichtbarkeit bei US-institutionellen Investoren und verbesserten die
Liquidität. Im Dezember 2025 schloss das Unternehmen zudem eine zweite,
aufgestockte Kapitalmaßnahme über 129,4 Mio. USD einschließlich
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ab. Dieses zusätzliche
Kapital stärkt die Liquidität während der Hochlaufphase von Sangdong
erheblich und unterstützt zugleich die Weiterentwicklung des
Gentung-Projekts in Montana.

Die gestärkte Eigenkapitalbasis bietet Flexibilität für Expansionsschritte
ohne kurzfristige Refinanzierungsrisiken. Das Unternehmen verfügt nun über
eine ausreichende Kapitalausstattung, um Explorations-, Entwicklungs- und
Hochlaufaktivitäten voranzutreiben und gleichzeitig eine solide
Bilanzstruktur aufrechtzuerhalten.

Gentung und Expansion nach Nordamerika

Der Erwerb von 100 % der Anteile am Gentung-Wolframprojekt in Montana
erweitert Almontys geografische Präsenz auf die Vereinigten Staaten und
steht im direkten Einklang mit der US-Strategie zur Rückverlagerung
kritischer Rohstofflieferketten. Gentung zählt zu den am weitesten
fortgeschrittenen, noch nicht entwickelten Wolframprojekten in den USA und
profitiert von historischen Untertageanlagen sowie bestehender
Oberflächeninfrastruktur, die eine beschleunigte Projektentwicklung
ermöglichen könnten.

Der Beginn des kommerziellen Bergbaus wird, vorbehaltlich Genehmigungs- und
Engineering-Meilensteinen, für Ende 2026 angestrebt, mit einer
Spitzenproduktion von rund 140.000 MTU pro Jahr bei einem durchschnittlichen
WO-Gehalt von etwa 0,32 %. Das Projekt sorgt für geografische
Diversifizierung und strategische Optionalität, da die USA ab 2027
Beschränkungen für chinesisch bezogenes Wolfram im Verteidigungsbereich
einführen und gleichzeitig strategische Lagerhaltungsprogramme für kritische
Mineralien ausbauen. Sollte Gentung die angestrebte Produktion erreichen,
würde Almonty zu einem Multi-Minen-Produzenten in Südkorea, Portugal und den
USA aufsteigen, was die Versorgungssicherheits-argumentation sowie die
Bewertungsmultiplikatoren deutlich stärken dürfte.

Expansion von Panasqueira und europäische Aktivitäten

In Portugal hat Almonty ein umfangreiches Bohrprogramm in Panasqueira
vorangetrieben, das auf tiefere Level-4-Zonen mit Potenzial für
höhergradiges Erz und eine Verlängerung der Minenlaufzeit abzielt.
Panasqueira zählt zu den weltweit am längsten kontinuierlich betriebenen
Wolframminen und liefert seit Jahren ein hochgradiges, schadstoffarmes
Konzentrat an Kunden aus dem Verteidigungs- und Industriesektor. Die
Erschließung der tieferen Zonen könnte die Minenlaufzeit über das derzeit
bekannte Niveau hinaus verlängern und nach Produktionsaufnahme auch die
Förderleistung verbessern.

Im aktuellen Preisumfeld führen bereits moderate Gehaltssteigerungen oder
begrenzte Produktionsausweitungen in Panasqueira zu überproportional starken
Free-Cashflow-Effekten. Anhaltende Explorationserfolge würden eine
langfristig stabile europäische Produktion unterstützen, auch wenn Sangdong
künftig den größten Beitrag zur konsolidierten Gesamtproduktion leisten
dürfte.

Neubewertung und Marktwahrnehmung

Die strukturelle Neubewertung des Wolframmarktes hat den Bewertungsrahmen
für Almonty grundlegend verändert. Das Ertragsprofil des Unternehmens weist
eine hohe Sensitivität gegenüber dem APT-Preis auf, und der nachhaltige
Anstieg auf historisch erhöhte Niveaus steigert die prognostizierten Free
Cashflows über sämtliche produzierenden und in Entwicklung befindlichen
Assets hinweg deutlich. Angesichts der in Sangdong verankerten operativen
Hebelwirkung sowie des stabilen Beitrags von Panasqueira führen höhere
langfristige Preisannahmen im Rahmen einer Discounted-Cashflow-Bewertung
unmittelbar zu einem erhöhten Enterprise Value.

In unserem aktualisierten Bewertungsmodell unterstellen wir einen
langfristigen APT-Preis von 1.500 USD je MTU. Dieses Preisdeck reflektiert
unsere Einschätzung, dass der Wolframmarkt infolge von Exportbeschränkungen,
wachsender verteidigungsgetriebener Nachfrage, Initiativen zur
Rückverlagerung von Lieferketten sowie begrenzter neuer Projektentwicklungen
außerhalb Chinas einen strukturellen Wandel durchlaufen hat. Obwohl die
Spotpreise zuletzt oberhalb dieses Niveaus notierten, betrachten wir 1.500
USD je MTU als robuste, zugleich disziplinierte Basisannahme für die
langfristige Modellierung.

Auf Basis unseres aktualisierten Modells leiten wir ein Kursziel von 28,60
CAD je Aktie bzw. 17,71 EUR je Aktie ab. Dies entspricht einer deutlichen
Neubewertung gegenüber früheren Annahmen und spiegelt die gestiegene
Ertragskraft des Unternehmens in einem strukturell angespannten Wolframmarkt
wider. Auf diesem Bewertungsniveau erscheinen die impliziten
Forward-Multiplikatoren angesichts des erwarteten Produktionswachstums, der
langen Minenlaufzeiten sowie der strategischen Bedeutung als westlich
ausgerichteter Lieferant eines kritischen Rohstoffs weiterhin
gerechtfertigt.

Vor diesem Hintergrund heben wir unser Kursziel auf 28,60 CAD bzw. 17,71 EUR
je Aktie an und bestätigen unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e852c97f6d6b6c99ab573f51df35f384

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Fertigstellung: 04.03.2026 (11:00)
Erste Weitergabe: 05.03.2026 (08:00)

