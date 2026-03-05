Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG 05.03.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd. Unternehmen: Aspermont Ltd. ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Re-Initiating Coverage Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,03 EUR Kursziel auf Sicht von: 30.09.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Vom Spezialmedienunternehmen zur datengesteuerten Informationsplattform Aspermont Ltd. hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel vollzogen: vom klassischen B2B-Fachverlag hin zu einer abonnementgetriebenen Daten- und Intelligence-Plattform mit Fokus auf den globalen Rohstoffsektor. Diese Transformation hat die Qualität und Planbarkeit der Umsätze deutlich verbessert. Heute basiert das Geschäftsmodell auf wiederkehrenden Abonnementerlösen, einem umfangreichen proprietären Content-Archiv sowie einem wachsenden Portfolio höherwertiger Intelligence-Produkte für unternehmerische Entscheidungsträger. Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz auf 15,41 Mio. AUD (FY2024: 17,49 Mio. AUD). Der Rückgang ist vor allem auf eine gezielte Bereinigung des Portfolios und den Ausstieg aus margenschwächeren Aktivitäten zurückzuführen, nicht auf strukturelle Schwächen im Kerngeschäft mit Abonnements. Das EBITDA blieb mit rund -1,06 Mio. AUD (FY2024: -1,20 Mio. AUD) weitgehend stabil, während sich der Nettoverlust leicht auf -2,58 Mio. AUD (FY2024: -2,44 Mio. AUD) ausweitete. FY2025 war von intensiven Investitionen in Plattform, Datenstrukturierung und kommerzielle Fähigkeiten geprägt. Zwar dürfte ein Teil der anfänglichen Aufbauinvestitionen künftig abnehmen, dennoch plant das Management, weiterhin in Daten- und Intelligence-Kompetenzen zu investieren, um Produktangebot und Marktreichweite auszubauen. Entsprechend wird eine schrittweise Verbesserung der Profitabilität erwartet, nicht primär durch Kostensenkungen, sondern durch wachsendes Geschäft. Für den Zeitraum FY2026 bis FY2028 erwarten wir eine zunehmende Monetarisierung der Plattform bei gleichzeitig anhaltenden Investitionen in Daten- und Intelligence-Produkte. Wir gehen davon aus, dass sich die Margen allmählich verbessern, da steigende Umsätze zunehmend die laufenden Betriebskosten absorbieren. Unsere Prognosen sehen einen Umsatzanstieg von 16,90 Mio. AUD im FY2026 auf 18,90 Mio. AUD im FY2027 und 21,30 Mio. AUD im FY2028 vor. Treiber dieser Entwicklung dürfte aus unserer Sicht eine Normalisierung der Abonnementdynamik sein, unterstützt durch verbesserte Neukundengewinnung sowie steigende ARPU-Werte innerhalb bestehender Unternehmenskunden, etwa durch zusätzliche Nutzerlizenzen und eine breitere Nutzung des Produktportfolios. Parallel erwarten wir, dass die Daten- und Intelligence-Umsätze, insbesondere über Mining IQ, von der frühen Validierungsphase zu wiederholbaren Enterprise-Implementierungen übergehen. Dies sollte zu höheren Vertragsvolumina, längeren Kundenbeziehungen und stabileren Erlösströmen führen. Events und Marketingservices sehen wir künftig vor allem als Instrumente zur Kundenbindung und zum Cross-Selling, mit einem entsprechend stabileren Beitrag zum Gesamtumsatz. Mit zunehmender Umsatzskalierung erwarten wir, dass sich der operative Hebel sukzessive in der Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegelt, auch wenn weiterhin in Daten- und Intelligence-Fähigkeiten investiert wird. Für FY2026 rechnen wir mit einem leicht positiven EBITDA von rund 0,15 Mio. AUD, das in unserer Prognose auf 1,67 Mio. AUD im FY2027 und 2,93 Mio. AUD im FY2028 ansteigt. Beim Nettoergebnis erwarten wir einen ähnlichen Verlauf. FY2026 dürfte mit -0,95 Mio. AUD noch negativ ausfallen, bevor FY2027 mit rund 0,53 Mio. AUD erstmals ein positives Ergebnis erreicht wird, das im FY2028 auf etwa 1,73 Mio. AUD steigen könnte. Vor diesem Hintergrund nehmen wir die Coverage mit einer Kaufen-Empfehlung wieder auf. Auf Basis der erwarteten EBITDA-Verbesserung und der aus unserer Sicht hohen mittel- bis langfristigen Skalierbarkeit der Daten- und Intelligence-Plattform leiten wir auf Basis unseres DCF-Modells ein Kursziel von AUD 5,00 je Aktie (EUR 3,03) ab. 