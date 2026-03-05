Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG

05.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd.

     Unternehmen:               Aspermont Ltd.
     ISIN:                      AU000000ASP3

     Anlass der Studie:         Re-Initiating Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,03 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    30.09.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Vom Spezialmedienunternehmen zur datengesteuerten Informationsplattform

Aspermont Ltd. hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel
vollzogen: vom klassischen B2B-Fachverlag hin zu einer abonnementgetriebenen
Daten- und Intelligence-Plattform mit Fokus auf den globalen Rohstoffsektor.
Diese Transformation hat die Qualität und Planbarkeit der Umsätze deutlich
verbessert. Heute basiert das Geschäftsmodell auf wiederkehrenden
Abonnementerlösen, einem umfangreichen proprietären Content-Archiv sowie
einem wachsenden Portfolio höherwertiger Intelligence-Produkte für
unternehmerische Entscheidungsträger.

Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz auf 15,41 Mio. AUD (FY2024: 17,49 Mio.
AUD). Der Rückgang ist vor allem auf eine gezielte Bereinigung des
Portfolios und den Ausstieg aus margenschwächeren Aktivitäten
zurückzuführen, nicht auf strukturelle Schwächen im Kerngeschäft mit
Abonnements. Das EBITDA blieb mit rund -1,06 Mio. AUD (FY2024: -1,20 Mio.
AUD) weitgehend stabil, während sich der Nettoverlust leicht auf -2,58 Mio.
AUD (FY2024: -2,44 Mio. AUD) ausweitete. FY2025 war von intensiven
Investitionen in Plattform, Datenstrukturierung und kommerzielle Fähigkeiten
geprägt. Zwar dürfte ein Teil der anfänglichen Aufbauinvestitionen künftig
abnehmen, dennoch plant das Management, weiterhin in Daten- und
Intelligence-Kompetenzen zu investieren, um Produktangebot und
Marktreichweite auszubauen. Entsprechend wird eine schrittweise Verbesserung
der Profitabilität erwartet, nicht primär durch Kostensenkungen, sondern
durch wachsendes Geschäft.

Für den Zeitraum FY2026 bis FY2028 erwarten wir eine zunehmende
Monetarisierung der Plattform bei gleichzeitig anhaltenden Investitionen in
Daten- und Intelligence-Produkte. Wir gehen davon aus, dass sich die Margen
allmählich verbessern, da steigende Umsätze zunehmend die laufenden
Betriebskosten absorbieren. Unsere Prognosen sehen einen Umsatzanstieg von
16,90 Mio. AUD im FY2026 auf 18,90 Mio. AUD im FY2027 und 21,30 Mio. AUD im
FY2028 vor. Treiber dieser Entwicklung dürfte aus unserer Sicht eine
Normalisierung der Abonnementdynamik sein, unterstützt durch verbesserte
Neukundengewinnung sowie steigende ARPU-Werte innerhalb bestehender
Unternehmenskunden, etwa durch zusätzliche Nutzerlizenzen und eine breitere
Nutzung des Produktportfolios. Parallel erwarten wir, dass die Daten- und
Intelligence-Umsätze, insbesondere über Mining IQ, von der frühen
Validierungsphase zu wiederholbaren Enterprise-Implementierungen übergehen.
Dies sollte zu höheren Vertragsvolumina, längeren Kundenbeziehungen und
stabileren Erlösströmen führen. Events und Marketingservices sehen wir
künftig vor allem als Instrumente zur Kundenbindung und zum Cross-Selling,
mit einem entsprechend stabileren Beitrag zum Gesamtumsatz.

Mit zunehmender Umsatzskalierung erwarten wir, dass sich der operative Hebel
sukzessive in der Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegelt, auch wenn
weiterhin in Daten- und Intelligence-Fähigkeiten investiert wird. Für FY2026
rechnen wir mit einem leicht positiven EBITDA von rund 0,15 Mio. AUD, das in
unserer Prognose auf 1,67 Mio. AUD im FY2027 und 2,93 Mio. AUD im FY2028
ansteigt. Beim Nettoergebnis erwarten wir einen ähnlichen Verlauf. FY2026
dürfte mit -0,95 Mio. AUD noch negativ ausfallen, bevor FY2027 mit rund 0,53
Mio. AUD erstmals ein positives Ergebnis erreicht wird, das im FY2028 auf
etwa 1,73 Mio. AUD steigen könnte.

Vor diesem Hintergrund nehmen wir die Coverage mit einer Kaufen-Empfehlung
wieder auf. Auf Basis der erwarteten EBITDA-Verbesserung und der aus unserer
Sicht hohen mittel- bis langfristigen Skalierbarkeit der Daten- und
Intelligence-Plattform leiten wir auf Basis unseres DCF-Modells ein Kursziel
von AUD 5,00 je Aktie (EUR 3,03) ab.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Fertigstellung: 04.03.2026 (15:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 05.03.2026 (10:00 Uhr)

