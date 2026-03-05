Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG

05.03.2026 / 09:00 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE

     Unternehmen:               PFISTERER Holding SE
     ISIN:                      DE000PFSE212

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  85,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Vorläufige Zahlen 2025: Starke Umsatz- und Ergebnissteigerung erreicht;
Kursziel und Rating unverändert

Gemäß den aktuell veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2025 hat die PFISTERER Holding SE (kurz: PFISTERER) ein
Wachstum der Umsatzerlöse in Höhe von 17,5 % auf rund 450 Mio. EUR (VJ: 383,1
Mio. EUR) sowie einen überproportionalen Anstieg des bereinigten EBITDA um
23,8 % auf rund 80 Mio. EUR (VJ: 64,6 Mio. EUR) erzielt.

Damit dürften auf Umsatzebene im vierten Quartal 2025 Umsatzerlöse in Höhe
von über 123 Mio. EUR (VJ: 98,0 Mio. EUR) und ein Umsatzanstieg von 25,9 %
erreicht worden sein. Unsere bisherigen Prognosen, in denen wir Umsatzerlöse
von 114,23 Mio. EUR erwartet hatten, wurden damit übertroffen. Folglich liegen
auch auf Gesamtjahresebene die vorläufigen Umsatzerlöse in Höhe von 450 Mio.
EUR etwas über unseren bisherigen Erwartungen (GBC-Prognose: 440,86 Mio. EUR).
Bereits mit der Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate hatte
PFISTERER einen über den Jahresverlauf hinweg steigenden Umsatztrend
aufgezeigt. Während die Umsätze des ersten Quartals noch von der
Produktionsverlagerung von Wunsiedel (Brand der Produktionsstätte) nach
Kada betroffen waren, was einen Umsatzrückgang von 1,4 % verursachte,
wurden in den darauffolgenden Quartalen Umsatzsteigerungen von jeweils über
25 % erwirtschaftet. Es ist davon auszugehen, dass die Bereiche HVA und MVA
wesentlich zur Umsatzdynamik beigetragen haben, während das OHL-Segment zum
Jahresende hin von Aufholeffekten im Zuge des Produktionsanlaufs in Kada
profitiert haben dürfte.

Das um die Effekte des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms bereinigte EBITDA
legte im vierten Quartal um 12,8 % auf rund 19,0 Mio. EUR (VJ: 16,81 Mio. EUR)
zu. Im Vergleich zum erreichten Umsatzanstieg entspricht dies jedoch nur
einer unterproportionalen Ergebnisentwicklung. Wenn davon ausgegangen wird,
dass die Effekte des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms tendenziell an
Bedeutung verlieren, dürfte das EBITDA unserer Kalkulation zufolge im
vierten Quartal 2025 auf etwa 18,5 Mio. EUR (VJ: 15,75 Mio. EUR) und damit auf
Gesamtjahresebene auf rund 76,3 Mio. EUR (VJ: 60,15 Mio. EUR) steigen. Bislang
hatten wir ein etwas höheres EBITDA in Höhe von 78,00 Mio. EUR prognostiziert.

Die insgesamt sehr positive Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres
wird gemäß den vorläufigen Zahlen von einem starken Anstieg des adjustierten
operativen Cashflows auf 58 Mio. EUR (VJ: 42,59 Mio. EUR) abgerundet. Dem stehen
erwartungsgemäß Investitionen in Kapazitätserweiterungen und den Bau des
HVDC-Labors sowie Liquiditätsabflüsse für den Erwerb der CSL-Gruppe
entgegen, was zu einem Anstieg des Investitionscashflows auf über 38 Mio. EUR
(VJ: 17,92 Mio. EUR) führte.

Die vorläufigen Zahlen liegen damit weitestgehend im Rahmen unserer
Erwartungen, wenngleich das EBITDA etwas schwächer als erwartet ausgefallen
ist. Aufgrund des etwas höheren vorläufigen Umsatzes heben wir die
Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 auf 496,80 Mio. EUR (alte
GBC-Prognose: 489,95 Mio. EUR) leicht an, die Ergebnisprognosen bleiben jedoch
unverändert. Eine wesentliche Grundlage für die Fortsetzung des
Wachstumskurses ist der erneut deutlich gesteigerte Auftragseingang. Mit 550
Mio. EUR (VJ: 423,2 Mio. EUR) führte er zu einem starken Anstieg des
Auftragsbestandes um über 42 % auf 335 Mio. EUR (VJ: 234,9 Mio. EUR). In diesem
Kontext ist auch der im Februar 2026 gemeldete Zuschlag für die Lieferung
der Anschlusstechnik für die Offshore-Windparks Nordlicht I (980 MW) und
Nordlicht II (630 MW) des Energieversorgers Vattenfall zu sehen. Mit einem
Auftragsvolumen im oberen einstelligen Millionenbereich erlangt die PFISTER
zugleich einen direkten Kontakt zu einem der größten Strom- und
Wärmeversorgern Deutschlands.

Auf Basis der unveränderten Ergebnisprognosen behalten wir unser
Bewertungsmodell unverändert bei und bestätigen damit das bislang ermittelte
Kursziel von 85,00 EUR. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Eine
umfassende Modellanpassung werden wir im Nachgang der Veröffentlichung des
Geschäftsberichtes vornehmen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1ae4680f9d2af18413a66ce71ee8751f

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 05.03.2026 (07:35 Uhr)
Erste Weitergabe: 05.03.2026 (09:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

