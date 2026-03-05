Panzergetriebebauer Renk wächst im Rüstungsboom kräftig

München, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Der Augsburger Großgetriebe-Hersteller Renk wächst angesichts der weltweiten Aufrüstung rasant. Der Umsatz sei im abgelaufenen Jahr um fast 20 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro gestiegen, teilte Renk am Donnerstag mit. Angepeilt hatte Renk ‌1,3 Milliarden. Allein mit Getrieben für Panzer wie den "Leopard 2" und für Marineschiffe setzte das Unternehmen ein Viertel mehr um. Das ⁠Rüstungsgeschäft macht ⁠inzwischen fast drei Viertel des Konzernumsatzes aus. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 22 Prozent auf 230 Millionen Euro. Es lag damit am oberen Ende der Zielspanne, die von 210 bis 235 Millionen Euro reichte. Die Aktionäre sollen für ‌2025 eine Dividende von 58 Cent bekommen, ‌16 Cent mehr als für 2024.

Der Auftragseingang von Renk schnellte auf 1,57 (2024: 1,44) Milliarden Euro, zum Jahresende 2025 lagen Orders über insgesamt 6,68 (4,96) ⁠Milliarden Euro vor. "Unsere Strategie, den Fokus konsequent auf Verteidigungstechnologien zu richten, ‌zahlt sich aus: Wir verbuchen die ⁠höchsten Ergebnisse bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand in unserer Unternehmensgeschichte", sagte Vorstandschef Alexander Sagel.

Er sehe Renk auf Kurs, seine Ziele für 2030 umzusetzen. Renk peilt bis 2030 einen Umsatz ‌von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro ⁠an, bei einer bereinigten operativen ⁠Umsatzrendite (Ebit-Marge) von mehr als 20 Prozent. 2025 lag die Marge bei 16,9 Prozent. Das würde für 2030 ein Ebit von 560 bis 640 Millionen Euro bedeuten. Auf dem Weg dorthin sei im laufenden Jahr "unter Berücksichtigung der aktuellen makro- und geopolitischen Gegebenheiten" ein Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ebit zwischen 255 und 285 Millionen Euro zu erwarten.

