Post meldet durchmischte Zahlen – Kurs steht nun an entscheidender Marke

Für das Gesamtjahr 2025 musste die Deutsche Post einen Umsatzrückgang vermelden. Schuld daran ist unter anderem der starke Euro, der auf den Zahlen des Konzerns lastet.

Positiv fiel indes der Nettogewinn sowie der Cashflow des Konzerns aus. Doch reicht das aus, damit der Trend der Aktie wieder dreht? Im Video erklärt dir onvista-Börsenprofi Martin, welche Kursmarken und welches Chartmuster nun für die Aktie entscheidend werden.