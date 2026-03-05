Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Merz/Trump

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Merz/Trump:

"Der Kanzler hat das einzig Vernünftige getan. Er unterschied zwischen dem öffentlichen, vom Fernsehen übertragenen Gespräch, in dem er sehr diplomatisch blieb, und dem internen Gespräch, in dem er nach eigenen Aussagen sehr viel deutlicher wurde. Damit brüskierte er seinen Gastgeber nicht. So müssen wir Deutsche in Zukunft auftreten. Bei unserer Meinung bleiben und diese auch artikulieren, aber nicht der Meinung sein, dass alle Welt und insbesondere die Supermächte auf unsere Belehrungen warten. Viele Nationen, auch im globalen Süden, empfinden es als lächerlich, wenn wir als Moral-Supermacht auftreten."/yyzz/DP/stw