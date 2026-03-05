Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Krieg im Iran

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Krieg im Iran:

"Während in Teheran die Vorbereitungen für das Begräbnis von Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei laufen, hat Israel angekündigt, umgehend auch seinen künftigen Nachfolger ins Visier zu nehmen. Das Signal der israelischen Regierung ist deutlich: Sie wird an der gezielten Tötung von Führungskadern festhalten. Diese Strategie hat das Land in den vergangenen zwei Jahren ziemlich erfolgreich gegen die Hamas im Gazastreifen und gegen die Hisbollah im Libanon angewandt. Die Ermordung unliebsamer Gegner mutet archaisch an und ist einer Demokratie im Grunde nicht würdig. Allerdings liegen die Dinge im Nahen Osten ein wenig anders. Nicht nur, weil Krieg herrscht, sondern weil die Mullah-Führung seit Jahrzehnten selbst damit droht, Israel zu vernichten."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News