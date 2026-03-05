Qatar Airways kündigt Hilfsflüge für gestrandete Passagiere an

DOHA (dpa-AFX) - Die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways hat angekündigt, eine begrenzte Zahl von Hilfsflügen für wegen des Iran-Kriegs gestrandete Passagiere anzubieten. Geplant seien unter anderem Verbindungen aus der saudischen Hauptstadt Riad nach Frankfurt am Main oder aus der omanischen Hauptstadt Maskat nach Berlin, wie aus der Mitteilung auf X hervorging.

Passagiere seien weiter aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine offizielle Benachrichtigung von Qatar Airways zu ihrem Flug erhalten hätten. Der reguläre Flugplan ist derzeit ausgesetzt, weil der Luftraum über Katar wegen des Iran-Kriegs geschlossen ist. Die Airline kündigte weitere Informationen für Freitag an.

Die omanische Regierung erklärte, mit ausländischen Regierungen und internationalen Fluggesellschaften zusammenzuarbeiten, um Rückflüge zu organisieren. "Das gilt für alle - unabhängig von der Staatsangehörigkeit", schrieb Außenminister Badr al-Busaidi auf X. Bürger aller Staaten hätten ein grundlegendes Recht auf Sicherheit. Gleichzeitig rief er zu einem sofortigen Ende des Krieges auf./arj/DP/mis