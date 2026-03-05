Reckitt übertrifft dank starkem Schwellenländer-Geschäft die Erwartungen

London, ⁠05. Mrz (Reuters) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt hat im vierten Quartal dank starken Wachstums in den Schwellenländern die Umsatzerwartungen übertroffen. Der Hersteller von Durex-Kondomen und Nurofen-Schmerzmittel ‌verzeichnete ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 5,4 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten ⁠lediglich mit ⁠einem Plus von 4,7 Prozent gerechnet. Die Aktie gab jedoch um rund 2,6 Prozent nach.

Konzernchef Kris Licht bezeichnete Länder wie China und Indien als "Märkte, die wir unbedingt gewinnen müssen". Der ‌Umsatz in den Schwellenländern, die ‌rund 42 Prozent des Kernumsatzes ausmachen, schnellte um 17,2 Prozent in die Höhe. In Europa gingen die ⁠Erlöse dagegen um 4,5 Prozent zurück. Das Unternehmen ‌hat sein Portfolio zuletzt ⁠gestrafft und im Dezember den Verkauf seiner Sparte Essential Home abgeschlossen.

Für 2026 rechnet Reckitt mit einem Wachstum des Kerngeschäfts von vier ‌bis fünf Prozent. Das ⁠Unternehmen warnte jedoch, dass ⁠das Geschäft mit rezeptfreien Erkältungsmitteln im ersten Quartal wegen einer milden Grippe- und Erkältungssaison schwächeln dürfte. Darauf hatte in der vergangenen Woche bereits der Konkurrent Haleon bei der Vorlage seiner Zahlen hingewiesen.

