Renten steigen um 4,24 Prozent - Plus von fast 78 Euro für Standardrente

Berlin, 05. Mrz (Reuters) - Die rund 23 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten vom 1. Juli 2026 an deutlich mehr Geld.

Ihre Bezüge steigen um 4,24 Prozent, wie Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas am Donnerstag in Berlin ankündigte. "Die gute Lohnentwicklung führt erneut zu einer spürbaren Rentenanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck kommt", sagte ‌die SPD-Co-Chefin der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei eine gute Nachricht. Die Renten steigen damit erneut stärker als die Inflation. Die Bundesregierung erwartet bislang für dieses Jahr eine allgemeine Preissteigerung von 2,1 Prozent.

Für ⁠eine rechnerische Standardrente ⁠bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Anhebung ein monatliches Plus von 77,85 Euro. Den Rentenkassen beschert die Erhöhung jährliche Mehrausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe. Konkret beziffert werden diese erst in einer Verordnung zur Rentenanpassung, die von der Bundesregierung noch beschlossen werden muss. Im vergangenen Jahr waren die Renten um 3,74 Prozent erhöht worden. Für die Rentenversicherung brachte das jährliche Mehraufwendungen von über 15 Milliarden Euro ‌mit sich.

BAS: RENTEN BLEIBEN AN LÖHNE ANGEKOPPELT

Grundlage der jährlichen Anpassung ‌ist die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Steigen die Löhne der Arbeitnehmer, ziehen die Renten im Folgejahr nach. In die Berechnung fließen vor allem die allgemeine Lohnentwicklung ein, aber auch die Entwicklung der Sozialabgaben, die Arbeitnehmer und ⁠Rentner zahlen. Die anpassungsrelevante Lohnentwicklung wurde nach Daten des Statistischen Bundesamtes mit 4,25 Prozent beziffert. Geringfügig gedämpft ‌wird die Erhöhung in diesem Jahr durch die Anhebung ⁠der Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen.

"Durch die Kopplung der Renten an die Löhne stellen wir sicher, dass die Rentnerinnen und Rentner an der Wohlstandsentwicklung der arbeitenden Bevölkerung teilhaben", unterstrich Bas. "Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, die ihr Leben ‌lang hart gearbeitet haben."

In den vergangenen fünf Jahren wurde ⁠die Rente vier Mal um mindestens vier ⁠Prozent angehoben. Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, nannte die jetzige Erhöhung eine gute Nachricht für rund 21 Millionen Rentner.

Wegen der demografischen Entwicklung werden die Zuschüsse des Bundes für das Rentensystem allerdings immer größer - zuletzt lagen sie bei mehr als 120 Milliarden Euro im Jahr. Das hat auch in der schwarz-roten Koalition heftige Debatten ausgelöst, wie das System mit Reformen zukunftsfest gemacht werden kann. Bas verwies auf die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission, die bis Ende Juni Vorschläge vorlegen soll. Es brauche den Mut für strukturelle Reformen, so Bas. "In der Alterssicherungskommission darf auch nach meiner Ansicht ⁠keine Tabus geben." Alle Vorschläge müssten auf den Tisch.

