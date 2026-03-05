Roche meldet Phase-II-Erfolg für Adipositas-Wirkstoff Petrelintide

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche meldet positive Studienergebnisse für den Prüfwirkstoff Petrelintide zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas. In der Studie der Phase II mit dem Namen "Zupreme-1" erreichten Patienten nach 28 Wochen einen mittleren Gewichtsverlust von bis zu 10,7 Prozent. In der Placebogruppe waren es 1,7 Prozent, teilte Roche am Donnerstagabend mit.

Der Wirkstoff habe dabei ein günstiges Verträglichkeitsprofil gezeigt, hieß es weiter. Die Abbruchrate aufgrund unerwünschter Ereignisse sei mit 4,8 Prozent im wirksamsten Behandlungsarm praktisch identisch mit jener der Placebogruppe gewesen. Die finalen Studiendaten würden auf einem medizinischen Kongress präsentiert. Dort werde Roche auch über das Design der geplanten Phase-III-Studien informieren.

Topline-Ergebnisse der zweiten Phase-II-Studie "Zupreme-2" - bei Personen mit Adipositas und Typ-2-Diabetes - würden in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Eine Phase-II-Studie zur Kombination von Petrelintide und CT-388 soll ebenfalls 2026 gestartet werden./ra//AWP/jha

