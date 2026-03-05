Schweitzer: Allermeisten Länder sind für Social-Media-Verbot für Kinder

Berlin, ⁠05. Mrz (Reuters) - Die Ministerpräsidenten haben am Donnerstag über ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährig diskutiert, aber noch keinen Beschluss gefasst.

Es sei die übereinstimmende Position ‌der "allermeisten Länder", ein klares Verbot für Social-Media-Nutzung für Kinder bis 14 Jahre einzuführen, sagte ⁠der ⁠rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer am Donnerstag in Berlin. Zudem solle es eine abgestufte Social-Media-Nutzung für 15- und 16-Jährige mit eingeschränkten Algorithmen geben, fügte der derzeitige Vorsitzende ‌der Ministerpräsidentenkonferenz hinzu.

Zugleich betonte Schweitzer ‌aber, dass die Länder für die Medienregulierung zuständig seien. Diese müssten Entscheidungen treffen, fügte ⁠er in Anspielung auf Überlegungen in der Bundesregierung ‌hinzu. Er sei ⁠froh, dass es in den vergangenen Wochen Bewegung Richtung eines Verbots sowohl in der CDU als auch der SPD ‌gegeben habe. Er ⁠wollte sich aber nicht ⁠darauf festlegen, wann eine Gesetzgebung in Deutschland oder auf EU-Ebene kommt. Das Thema soll nach Informationen aus Regierungskreisen auch im nächsten Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD besprochen werden.

