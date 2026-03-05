Selenskyj: Druschba-Pipeline könnte in anderthalb Monaten repariert sein

Kiew, 05. Mrz (Reuters) - Der ⁠ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Reparatur der beschädigten Druschba-Ölpipeline in Aussicht gestellt, dies jedoch an die Freigabe blockierter EU-Hilfen geknüpft.

Die im Januar durch einen russischen Angriff beschädigte Pipeline könne technisch in anderthalb Monaten wieder betriebsbereit sein, sagte Selenskyj am Donnerstag in Kiew. Über die Leitung versorgt Russland seit den 1960er Jahren Ungarn und die Slowakei mit Öl. Der Transport ist ‌seit dem 27. Januar allerdings unterbrochen. An dem Lieferstopp hat sich ein Streit entzündet, der zu Ungarns Blockade von EU-Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland führte. Selenskyj hat sich mehrfach gegen Kritik aus Ungarn sowie ⁠der Slowakei verwahrt ⁠und auf die anhaltenden russischen Angriffe auf den Energiesektor seines Landes verwiesen.

Selenskyj sagte nun, er wolle die Pipeline eigentlich nicht wieder in Betrieb nehmen. Sein Land habe jedoch möglicherweise keine andere Wahl, wenn dies der einzige Weg sei, ein wichtiges EU-Hilfspaket freizubekommen. "Wir können mitteilen, dass Reparaturen innerhalb dieser anderthalb Monate möglich sind, falls die EU-Länder keine andere Möglichkeit finden, als die Mittel für unser Militär zu blockieren, nur weil wir russisches Öl an Ungarn und die ‌Slowakei liefern sollen", sagte Selenskyj. "Wir werden alles vorbereiten, und die Entscheidung wird ‌dann entsprechend getroffen."

Die Slowakei und Ungarn, die vergleichsweise gute Beziehungen zu Russland unterhalten, sind wegen Schwierigkeiten bei der Suche nach Alternativen von den Sanktionen der Europäischen Union gegen russisches Öl ausgenommen. Die beiden EU-Staaten werfen der Ukraine vor, die Reparatur der Pipeline ⁠aus politischen Gründen zu verzögern. Die Regierung in Kiew weist dies zurück.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der im April wiedergewählt ‌werden will, hat damit gedroht, die Ukraine mit "politischen und finanziellen ⁠Mitteln" zur Wiedereröffnung der Pipeline zu zwingen. Ungarn hat zudem die Genehmigung eines 90 Milliarden Euro schweren EU-Finanzpakets für die Ukraine verzögert und auf einer Wiederaufnahme der Lieferungen bestanden. Selenskyj sagte, es gebe keine alternativen Finanzierungsoptionen für die klamme Ukraine.

Bei dem russischen Angriff auf die Pipeline am 27. Januar wurde dem ‌Chef des staatlichen ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, Serhij Korezkyj, zufolge die ⁠Hauptpumpstation beschädigt. Die Reparaturen seien im Gange, aber ⁠der Schaden sei umfangreich und betreffe auch die Elektronik und andere wichtige Ausrüstungsteile. Die Arbeiten würden Zeit in Anspruch nehmen. Korezkyj fügte hinzu, die Ukraine prüfe wegen der anhaltenden russischen Angriffe den Finanzierungsbedarf für unterirdische Speicher. Russland greift in seinem seit vier Jahren dauernden groß angelegten Krieg gegen die Ukraine immer wieder deren Energieinfrastruktur an.

Die Ukraine transportiert weiterhin russisches Öl durch die Pipelines auf ihrem Territorium, sie hat aber den Transit von russischem Erdgas Anfang vergangenen Jahres eingestellt. Die Regierung in Kiew hat zudem angeboten, Öl über die alternative Odessa-Brody-Pipeline zu transportieren.

Die Spannungen verschärfen sich nun im Zuge des Krieges im Nahen Osten. Seit Beginn der Luftangriffe der USA und Israels ⁠auf den Iran am vergangenen Samstag sind weltweit die Energiepreise stark gestiegen.

