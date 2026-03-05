Studie: Mittelstand setzt immer häufiger auf KI

Frankfurt, 05. ⁠Mrz (Reuters) - Künstliche Intelligenz (KI) hält im deutschen Mittelstand immer häufiger Einzug. Aktuell setzten rund 51 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen diese Technologie ein oder testeten sie, ergab ‌eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Deutschen Mittelstands-Bunds (DMB) und der Softwarefirma Salesforce. Vor einem Jahr habe die ⁠Quote ⁠bei 33 Prozent gelegen. Die Nutzung von KI-Agenten habe sich in diesem Zeitraum auf 16,6 Prozent verdoppelt. Unter KI-Agenten verstehen Experten Programme, die bestimmte Aufgaben eigenständig erledigen.

"Der KI-Mittelstandsindex 2026 zeigt, dass der deutsche Mittelstand ‌deutlich weiter ist als viele Vorurteile ‌vermuten lassen", sagte DMB-Geschäftsführer Marc Tenbieg. "KI wird zunehmend als strategisches Werkzeug verstanden." Als Grund für eine Entscheidung zugunsten ⁠dieser Technologie nannten die befragten Unternehmen am häufigsten (54,4 Prozent) ‌Effizienzsteigerungen. Dahinter folgten eine verbesserte ⁠Produktivität (44 Prozent) und Kosteneinsparungen (41,1 Prozent).

Der Umfrage zufolge wollen 37 Prozent der mittelständischen Firmen 2026 KI einführen oder ihren Einsatz ausweiten. Im Vorjahr waren ‌es noch 25 Prozent ⁠gewesen. Gleichzeitig sei der Anteil ⁠fehlgeschlagener KI-Projekte mit weniger als fünf Prozent unterdurchschnittlich. Die Schätzungen für die Gesamtwirtschaft klaffen weit auseinander. Einigen Experten zufolge werden 40 Prozent oder mehr der Initiativen aufgrund von Problemen oder fehlendem messbaren Nutzen aufgegeben. Andere Erhebungen nennen Zahlen von bis zu 95 Prozent.

