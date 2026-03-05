Volkswagen lotet Bau von Militärfahrzeugen aus

Berlin, ⁠05. Mrz (Reuters) - Volkswagen lotet den Bau von Militärfahrzeugen in seinem Werk in Osnabrück aus.

Eine Unternehmenssprecherin erklärte am Donnerstag, der ‌Autobauer prüfe weiterhin verschiedene Zukunftsoptionen für den Standort. In den vergangenen Monaten ⁠habe ⁠das Volkswagen-Werk Osnabrück verschiedene Fahrzeugkonzepte entwickelt und auf der Rüstungsmesse Enforce präsentiert, um mögliche Marktchancen und Perspektiven auszuloten. "Ob und in welchem Umfang ‌sich daraus konkrete Projekte ‌ergeben, ist derzeit offen", hieß es.

Der "NDR" und die "Neue Osnabrücker Zeitung" hatten zuvor ⁠berichtet, dass Volkswagen zwei Fahrzeuge auf ‌Basis der Modelle ⁠Crafter und Amarok entwickelt habe. Dabei habe es sich um Versuchsobjekte gehandelt, die am Standort in ‌Eigenregie entstanden ⁠seien.

Volkswagen produziert in dem ⁠Werk noch bis Mitte 2027 den VW T-Roc Cabrio. Danach ist die Zukunft des Werks mit rund 2300 Beschäftigten offen.

