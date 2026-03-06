ANALYSE-FLASH: Barclays hebt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 54 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News